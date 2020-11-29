驚悚現場畫面曝！國道女離奇掉車外…「15噸貨車輾雙腿」當場骨碎

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

國道6號東向舊正交流道口今（29日）上午10時發生一起驚悚事故，年約25歲的莊姓女子突從大貨車上掉落、隨後又遭自車後輪輾過雙腿，骨頭瞬間碎裂，莊女也痛得無法言語；開車的男友見狀後立即下車，並蹲地替女友撐傘等待救護人員到場，過程中還不斷溫言安撫女友情緒。警方指出，目前莊女已送往醫院治療，詳細案情將待其清醒後再行製作筆錄釐清。

▲國道6號車禍！25歲女疑跟男友吵架跳車 慘遭貨車輾壓。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方初步調查，男子上午駕駛15噸大貨車沿著國道6號東向行駛，但經過舊正交流道處時，坐在副駕的女友莊女卻突然從車上落下，男友見狀後雖然立即踩下剎車，但貨車右側後輪仍不偏不倚輾過莊女下半身，導致其雙腿當場骨碎、骨盆也變形。

發生意外當下，男子立即下車察看女友傷勢，見其痛到無法言語，立即撥打電話求救，並蹲地撐著傘陪伴、不斷安撫女友情緒。救護人員到場後，也立即協助莊女脫困，並送往亞大醫院治療，經檢傷，莊女意識清楚，但身體多處挫傷、右腳粉碎性骨折、頭部也有撞擊傷，目前正在救治中。

針對這起事故原因，起初一度傳出是情侶吵架才會發生意外，但這一說法遭男子否認，他向警方供述，事故發生前經過草屯時女友有下車買菱角，隨後才開上高速公路，懷疑可能是因此車門沒關緊，女友才會從車上掉落。只是為何莊女未繫安全帶、且車門一靠就開？目前案情仍有疑點，警方也表示，莊女因劇烈疼痛暫無法言語，將待其傷況穩定、意識清晰後再行製作筆錄，釐清案情。

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