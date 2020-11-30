25歲女國道墜車遭輾碎腿恐截肢　男友父揭關鍵在「吃菱角」

記者黃翊婷／綜合報導

台中國道6號舊正交流道29日發生離奇墜車事件，25歲的莊姓女子在車輛行駛過中突然摔落，遭自家貨車後輪輾過雙腿，導致右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷，傷勢嚴重，後續恐怕得截肢保命。至於為何會突然摔落，陳姓貨運負責人表示，應該是車門沒有關好，「他們買菱角在吃，可能人靠在車門上才會摔下來。」

▲陳男撐傘蹲在一旁安撫女友。（圖／東森新聞）

事件發生於29日上午10時許，陳男駕駛15噸貨車載著莊姓女友上路，沿著國道6號東向行駛，但經過台中舊正交流道處時，坐在副駕的莊女卻突然摔出車門，他發現後立刻重踩煞車，然而，女方仍遭貨車的後輪輾過雙腿，當場造成骨碎、骨盆變形，一度痛到說不出話。

事故發生後，陳男立即下車查看女友傷勢並撥打電話求救，接著蹲在一旁撐著傘陪伴，不斷安撫女友情緒。而莊女第一時間被送往亞大醫院治療，後續轉送中國醫藥大學附設醫院，經過治療已經暫時脫離生命危險，但後續恐怕得面臨截肢的命運。

由於車禍發生後一度傳出原因是情侶吵架，莊女才會開門摔出車外，不過，陳男在接受警方偵訊時否認該說法。陳男說，他們之前經過草屯時，女友有下車買菱角，隨後才開上高速公路，懷疑可能是當時車門沒關緊，加上女友上車後又背靠著車門，才會意外從車上跌落。

▼▲莊女送醫急救後暫時脫離生命危險。（圖／記者李忠憲翻攝）

貨運陳姓負責人（陳男的父親）也在接受媒體電話採訪時提到，應該是車門沒有關好，「他們買菱角在吃，可能人靠在車門上才會摔下來」，況且吵架跳車和摔落的角度不一樣，跳車會跳離開車輛一段距離，所以不可能會被自己的車輾過。

至於事發原因究竟為何，警方表示，他們趕到時莊女仍有意識，但痛到無法正常說話，根本無法說明事故發生原因，而陳男酒測值為零，其供稱是意外跌落，但為何女方未繫安全帶、車門一靠就開，目前案情仍有諸多疑點，究竟是自行跳車還是意外摔落，詳細情況仍有待進一步調查釐清。

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