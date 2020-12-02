汐止惡師不爽家長觀課　抓狂將30名學生反鎖..教室外上演全武行

▲新北市一所公立國民中小學爆出一名女師因不爽家長觀課，竟將30位學生拘禁、反鎖在充滿易燃物的自然教室內。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一所公立國民中小學有名情緒問題的胡姓老師，因不滿家長觀課，竟暴怒帶全班30位學生拘禁，反鎖教室內，當時該班班導周老師聽聞趕緊帶著校長將小孩救出。憤怒的胡師見狀竟以雙手掐住周師脖子更想將他過肩摔，更對著校長嚷嚷「你貪污」。法官依傷害罪判處有期徒刑2個月；及公然侮辱罪拘役20日，如易科罰金1000元折算1日。

根據判決指出，胡姓老師2019年11月26日於教室講授自然課時，認為有名陳姓家長在旁觀課不合程序，並與該家長產生口角爭執，隨後將全班學生帶往國中部大樓的自然教室上課。 當胡師見到該班周姓班導及教務主任又帶著陳姓家長前往自然教室觀課，令她相當不爽，竟在教室外以雙手掐住周師脖子，再側身以右手勾住周師更想將他過肩摔。正當王姓校長帶著學務主任前來阻止時，胡師還瘋狂指著王校長「你貪污啦！校長貪污」。

對此胡師忿忿不平否認一切犯行，辯稱周師並不在意被毆打，至於校長貪汙是事實，這是全校都知道的事情。

證人周姓老師表示，當天想帶著觀課家長進自然教室時，正要開門，胡師就把門打開從教室前面衝到後面，擋住不讓他們進去，甚至對著他咆哮說著「都是你舉報我」並用手掐住他的脖子。

當天陳姓家長也作證表示，當日學校有安排觀課，她就坐在周姓班導旁邊觀課，當胡師進教室時就立刻把她趕出去，也目擊了胡師全武行行為。

▼胡師只因家長觀課竟暴怒且動手打該班班導。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當天發生事情時王姓校長稱，聽見教室有人呼喊「老師被打」，立刻趕過去查看，但胡師卻將門關上，讓自己跟學生關在教室裡，她見狀要求胡師立刻開門先讓學生離開，也耐心問著她為什麼要打周姓班導，她卻說「妳憑什麼管我、妳貪汙。」

對此法官認為該師身為一名教師，卻因不滿周師帶家長前往觀課及懷疑周師對外舉報，更在全班學生面前傷害周師，不僅造成周師受傷，又因一言不合而有暴力行為，帶著學童嚴重錯誤不良示範，更提不出證據無端誣指該校校長貪汙，造成校長名譽受損；併衡量胡師犯後仍否認犯行且現為計程車司機，仍依犯傷害罪，處有期徒刑2月；又犯公然侮辱罪，處拘役20日，如易科罰金1000元折算1日。

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