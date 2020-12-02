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「陪看小魔女DoReMi」安太座！人夫看完超意外　網讚爆：好隊友

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▲「陪看小魔女DoReMi」安太座！人夫看完超意外　網讚爆：好隊友。（圖／翻攝自戀愛公社）

▲陪愛妻重溫童年。（圖／翻攝自戀愛公社）

網搜小組／周亭瑋報導

為了慶祝20週年，日本魔法少女動畫影集《小魔女DoReMi》特別推出劇場版，幫8年級生喚醒珍貴記憶。一名男網友昨晚陪老婆回味童年，雖然事前抱持著「去睡覺」的心態，沒想到他全程超投入，也滿意直呼「追求夢想真的很棒！」

男網友在戀愛公社po出照片，是一張《尋找小魔女DoReMi》的雙人套票，他更自豪表示，「幫老婆買衛生棉真的不算什麼，帶她來看這電影才是真男人！」

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原po尷尬透露，在買票時，他一時講不出電影名稱，只說了「尋找三小的」，售票員就知道了，後來觀影全程他都沒睡著，甚至覺得蠻好看的，「就小時候的夢想吧！小時候誰都有夢想，追求夢想真的很棒！」

▲▼《尋找小魔女Doremi》找回當年TV動畫版的原班配音人馬。（圖／双喜電影提供）

▲《小魔女Doremi》被譽為「九成的女孩都看過」的知名動畫。（圖／双喜電影提供）

對此，網友們紛紛笑回，「衛生紙幫老婆準備好」、「波波莉娜貝貝魯多」、「超帥的你！男人味十足」、「連我都不想看了，好棒的隊友」、「好男人+真男人」、「我都帶別人未來的老婆去看電影」、「我真的太羨慕你老婆了」、「我看成尋找小三（面壁」。

由東映動畫製作《小魔女DoReMi》，從1999年2月開播一直到2003年1月，主要講述DoReMi和她的朋友們當魔女見習生後，一邊以成為真正的魔女為目標，一邊幫忙經營販賣魔法物品的店舖「魔法堂」，同時也在日常生活中幫助周遭人的故事。

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