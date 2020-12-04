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男友愛上小桃子！想買「Cos裝」劇情神展開　網敲碗求照：一定挺

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0）

▲祭品文讚數立刻破千。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0）

記者曾筠淇／綜合報導

東映動畫製作的日本魔法少女動畫影集「小魔女DoReMi」今年適逢20週年，特別推出劇場版來幫8年級生喚醒珍貴記憶。一名女網友日前與男友一同前往戲院欣賞電影，豈料對方看完以後，立刻愛上片中的「小桃子」，甚至還想Cosplay小桃子；因此，她便發出祭品文，並詢問大家是否想看男友變裝。

這名女網友在臉書粉專「靠北網購2.0」發文表示，「小魔女DoReMi」上映後，男友便約她一起去戲院看電影，「我就說好啊！反正我小時候也很愛看。」豈料，電影一結束，男友就表明自己真的很喜歡小桃子，接著還掏出手機詢問原PO要不要買小桃子的衣服來穿。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0）

▲男友想Cosplay小桃子。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0）

原PO聽到以後，「原以為是他要買給我的，我就說好啊，你就買吧！」不過事後想想才發現不對勁，那根本是男友自己要買來穿的！原PO表示，男友這時竟害羞的點點頭，證實了她所猜測的想法，「後來我看他真的很想要」，才決定發祭品文，如果讚數破千，就同意購買小桃子的衣服，並且會將照片分享給網友看，「大家想看我男友穿小桃子變裝嗎？我男友很瘦應該可以穿。」

貼文一出，網友給力的達成原PO所開出的要求，讚數馬上破千，不少人還留言回應，「可以買了，你男友應該很期待衣服的到來」、「雖然我沒有很想看，但我支持你男友中二的心態，那是一個人最純真、最（有）童心的時候」、「這男友有點可愛」、「破了破了！小桃子cos小桃子cos小桃子cos小桃子cos小桃子cos小桃子cos，敲碗ing」、「我有成人之美，幫轉」、「男友有眼光」、「卡爆」、「什麼一千讚，一萬讚我都挺。男人的夢想不管是什麼，都是男人的夢想」。

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