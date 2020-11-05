綁嬌妻找半仙看病！渣男斧頭皮鞭打死她　無辜「不狠心蛇仙趕不走」

記者蔡儀潔／綜合報導

過度迷信恐奪命，河北滄州市鹽山縣法院近日審理「半仙」命案，死者胡瑞娟被丈夫陳春龍帶至「半仙」趙清江家中看病，隨後被診斷為「蛇仙附體」，最後在「驅邪治病」過程中遭斧頭和皮鞭活活打死！

▲妻子被捆綁雙臂帶去半仙家中。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，陳春龍因發現妻子胃口不好，自2017年11月18日起，將妻子帶去給64歲的「半仙」趙清江治病，持續了9天。趙半仙查看後稱，胡瑞娟是被「蛇仙附體」，因此家中才會不得安寧，還可能讓2個孩子也跟著受盡折磨。

趙清江隨後「示範」治病方法，他用手捏住胡瑞娟脖子後方，接著拿出斧頭拍打她的雙腿和背部「驅邪治病」；陳春龍則按照要求，用三角帶和木棍自製皮鞭抽打妻子，弟弟陳金來則負責抱住受害人防止其掙紮，最終胡瑞娟被打死，死因為系鈍性外力多次打擊致創傷性休克。

▲一家四口合照。（圖／翻攝自微博）

更令人難以接受的是，整個過程中2個小孩都在現場，還有幾個也在趙半仙那裡看病的人。陳春龍事後表示，「（趙清江）跟我說讓我下狠心，不下狠心我媳婦身上的東西走不了，然後讓我拿著小皮鞭子打我媳婦後背。」

法院認為，3名被告人行為均構成故意傷害罪，不符合利用迷信致人死亡的客觀構成要件。胡瑞娟家人11月3日收到該案判決書，鹽山縣法院一審判處「半仙」趙清江有期徒刑13年，判處受害人丈夫陳春龍有期徒刑12年，陳春龍弟弟陳金來有期徒刑2年2個月。

不過，胡瑞娟的弟弟胡連軍認為，法院對3名被告人量刑太輕，將依法向滄州市檢察院申請抗訴。

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