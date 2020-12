第一千金回不去了！曼哈頓滿街「反伊凡卡」海報...嗆她假上流

▲伊凡卡(Ivanka)和丈夫庫許納(Jared Kushner)。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

隨著民主黨當選人拜登即將入主白宮,目前擔任白宮顧問的伊凡卡與先生庫許納也將在老爸川普卸任後離開華府,搬回紐約曼哈頓。然而如今卻傳出,這位紐約名媛經歷各種政治風波後,恐怕再也無法打入上流社交圈了。不僅如此,現在連紐約街頭都貼滿印有伊凡卡照片的反對海報,海報上甚至還寫著大大的「NO WANTED」字樣。

根據《太陽報》報導,第一千金伊凡卡與先生庫許納早前不斷被傳,將在拜登上任後離開華盛頓特區,搬回紐約曼哈頓價值410萬美金(約新台幣1.16億元)的豪宅內,不過這個計畫可能即將因他們在白宮的所作所為而破滅。據悉,紐約人極度不歡迎這對「上流夫婦」。

▲The Good Liars在曼哈頓街道貼滿「反伊凡卡」的海報。(圖/推特@TheGoodLiars)



由塞爾維格(Jason Selvig)與絲蒂夫勒(Davram Stiefler)所組成的喜劇雙人組「The Good Liars」近日在曼哈頓街頭張貼滿滿的「通緝海報」。只見海報上貼著伊凡卡的照片,並寫下大大的「NO WANTED」字樣,下方更是寫著「紐約市不歡迎伊凡卡川普」。

不僅如此,The Good Liars還在海報的最下方,以「假上流口音(fake posh)」、「嫁給瘦長人(Slender Man,在虛擬小說內多用於指暴力犯罪者)」等備註諷刺伊凡卡。

伊凡卡自川普2017年正式入主白宮後,便開始擔任他的顧問。《紐約時報》日前爆料,在川普數百萬的顧問費用中,伊凡卡一人就拿到了74.7萬(約新台幣2114萬元)美金,而她也因此遭到外界猛烈攻擊。

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc