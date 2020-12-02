川普親信們主動開口「求特赦」！憂拜登上任後遭清算

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

《紐約時報》日前獨家踢爆，包含前紐約市長朱利安尼在內的多名幕僚已向川普求情，希望在拜登政府上任前獲得特赦。事實上，川普先前才全面特赦前國安顧問佛林（Michael Flynn）。針對要求特赦一事，朱利安尼接受CNN採訪時則表示，一切都是《紐時》搞錯了，他從未與白宮的任何人談過赦免自己的事。

根據《紐約時報》引述消息人士報導，已有數名川普幕僚向他請求在卸任前給予特赦，其中包含川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼。由朱利安尼（Rudy Giuliani）帶領的法律團隊，近日為了翻轉此次總統大選的選舉結果，大興法律戰，而他本人卻因涉及在烏克蘭進行商業活動、逼走美國駐烏克蘭大使尤凡諾維琪（Marie Yovanovitch），在今年夏天遭到檢察官調查。

▲川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，朱利安尼擔憂川普卸任後，自己會遭到拜登「清算」，因此近日已請求川普趕在卸任前特赦他。然而朱利安尼在接受CNN的採訪時卻反駁道，他從未與包含總統川普在內的所有白宮人士討論赦免一事，「《紐時》完全搞錯了」。

除此之外，《紐時》還報導，川普也有意特赦他的3名家人，其中包含兒子小唐納、女兒伊凡卡以及女婿庫許納。

據傳，川普與同盟友人一致認為，即將上任的拜登政府對他們的幕僚抱有敵意，親信們也希望獲得特赦，得到「全面保護」，以免未來遭起訴。

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