　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚車禍直擊！台南20歲男無照酒駕　21歲剛下班護理師遭撞命危

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，1日凌晨1時40分許發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子駕車，遇閃光紅燈交通號誌疑未禮讓，與下班後騎乘機車的21歲鐘姓女護士發生車禍，鐘女傷勢嚴重送安南醫院急救，有生命危險，溫男酒測值為0.31MG/L，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局警方指出，案發後警方迅速趕赴現場處理，發現自小客車駕駛為20歲溫姓男子（職業工，尚未考照），溫男表示他於住處飲酒後，開車前往永康鹽行夜市，返回住處途中，沿慶和路由南往北行駛欲穿越長和路時，遇閃光紅燈交通號誌，與下班後騎乘機車沿長和路西向東方向行駛的21歲鐘姓女護士發生事故。

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

強大的撞擊力，讓鐘女機車車體幾乎全毀，破碎零件四散飛噴，鐘女傷勢嚴重，經消防局救護車送往安南醫院救治有生命危險，溫男實施酒測，酒測值為0.31MG/L，全案依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。另依道交條例21條1項1款，自小客車無照駕駛，告發8400元罰單。警方說，酒駕部分汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，酒後駕車害人害己，縱使政府已修法提高酒駕之罰則，配合警察機關強力執法，酒駕肇事憾事仍層出不窮，為有效降低酒後駕車肇事發生，台南市警局交通警察大隊於11月26日至28日執行取締酒駕大執法，該3日期間，市警三分局查獲5件酒駕公共危險案、取締5件酒駕違規案及1件酒駕拒絕接受酒測，共11件。

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，本起酒駕肇事發生，顯示仍有民眾心存僥倖酒後開車，為展現「酒駕零容忍」的決心，三分局除於平時規劃取締酒駕執法作為，更將於12月2日至5日連續4天針對深夜時段易發生肇事路段，持續執行取締酒駕大執法，期能守護市民安全，呼籲駕駛人「酒後不開車，指定駕駛顧安全」，保護自己及他人之生命安全。

據市立安南醫院指出，鐘護理師右側身體受嚴重傷害，手腳骨折，尤其是頭部重創，經神經外科醫師緊急手術，目前人在加護病房觀察治療中，昏迷指數3，該院為保護患者腦部，採用低溫療法，這是自費療法，由於鐘護理師家境並不寬裕，後續治療及醫藥費問題，院方會全力協助處理，全院同仁也會集氣為她加油，讓患者能平安度過難關早日康復。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。


＊下殺2折超划算＊
 

ET快訊
手淫過激猝死！洋男遺體「生殖器密麻咬痕」高大成曝原因
辦20張卡滿足渣男友！女星「外拍脫光還債」照片全被PO網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

餐廳推廣LINE Pay！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」　超扯行徑曝

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招　糖爹硬上輸掉全家

快訊／奧萬大翻車1死20傷！司機「過失致死罪嫌」5萬元交保

王浩宇稱家樂福美牛是萊牛 　罷王總部直接舉發！PO報案三聯單

快訊／國道警察勤務中心主任到石碇登山　失聯一夜生死未卜

西雅圖咖啡被踢爆混低價豆　總經理亂嗆「假新聞」挨告：不認罪

外省北北郵局領「畢生積蓄」　行員憂遭詐報警！結果神展開

豪門前夫控「丟iPhone」妨害名譽　美女醫曝烏龍提告「因這事」

手淫過激猝死！洋男遺體「生殖器出現密麻咬痕」…高大成曝原因

快訊／福山植物園遊客注意！台七丁線5k土石坍方交通阻斷搶修中

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

原住民神級組曲！台東人一定會　圍在一塊唱：下雨天是個喝酒天

餐廳推廣LINE Pay！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」　超扯行徑曝

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招　糖爹硬上輸掉全家

快訊／奧萬大翻車1死20傷！司機「過失致死罪嫌」5萬元交保

王浩宇稱家樂福美牛是萊牛 　罷王總部直接舉發！PO報案三聯單

快訊／國道警察勤務中心主任到石碇登山　失聯一夜生死未卜

西雅圖咖啡被踢爆混低價豆　總經理亂嗆「假新聞」挨告：不認罪

外省北北郵局領「畢生積蓄」　行員憂遭詐報警！結果神展開

豪門前夫控「丟iPhone」妨害名譽　美女醫曝烏龍提告「因這事」

手淫過激猝死！洋男遺體「生殖器出現密麻咬痕」…高大成曝原因

快訊／福山植物園遊客注意！台七丁線5k土石坍方交通阻斷搶修中

國三生連抽4年電子煙　呼吸喘送院掛急診...肺部發白浸潤

餐廳推廣LINE Pay！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」　超扯行徑曝

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招　糖爹硬上輸掉全家

前尼克記者「堅信林書豪將返籃網」　林來瘋恩師丹東尼也在這

羅志祥「空中極樂泳池」犯天龍國大忌！Sway曝尷尬下場：感謝柯P

快訊／奧萬大翻車1死20傷！司機「過失致死罪嫌」5萬元交保

SBL／迎戰P.League+　SBL五強誓言「Fight Back」

王浩宇稱家樂福美牛是萊牛 　罷王總部直接舉發！PO報案三聯單

藍委指美豬僅22%有萊劑　蘇貞昌：在美國連太空人都吃

來吹狗螺音樂生活節朝聖「毛神佈道大會」：請一尊浪浪回家鬆幾天

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

社會熱門新聞

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

豔人妻下注不手軟　簽賭金大到組頭都會怕

遭譏是女生 ！他7秒猛刺8刀女同事喪命　母淚：兒被欺負

快訊／躲了6天…丁小芹現身地檢署！報到入監

被笑「不夠力」國賓廚師掐死女友

奧萬大死者妻重傷！不知夫已亡…拜託醫護：聯絡我老公

震樓男身分曝光！不爽鄰居「自製神器」猛撞天花板

母親遭刺慘死！女兒痛哭：全家剩我一個

騙員工當鉅債替死鬼　踢爆南台灣假面名媛李佳霈

洋男離奇亡下體有咬痕　高大成曝原因

撿屍麻吉女友還嗆：不是很騷…渣男下場曝

25歲女國道墜車恐截肢　男友父揭關鍵

更多熱門

相關新聞

台南「愛爸火燒車」貓咪領養了！

台南「愛爸火燒車」貓咪領養了！

台南市一名32歲邱姓愛貓男子30日凌晨駕車將受傷浪貓送醫，途中疑似因路況不熟，在玉井區竹圍橋自撞橋墩，引起火災不幸喪生，貓隻受到撞擊噴飛，隨後由台南市動保處安置處理。經過獸醫診斷，橘白貓左後腿骨折、部分挫傷，當天已有熱心民眾領養帶去後續醫療，目前沒有生命危險。

台南市1日起啟重秋冬防疫專案！

台南市1日起啟重秋冬防疫專案！

11月大爆發！高市交易量創今年新高　三民區最熱絡

11月大爆發！高市交易量創今年新高　三民區最熱絡

台南振興券加碼第2戶房子曝光了！

台南振興券加碼第2戶房子曝光了！

南紡購物中心A2館進駐廠商徵才

南紡購物中心A2館進駐廠商徵才

關鍵字：

台南工人無照酒駕撞傷護士命危

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

薄紗舞孃台上熱舞擠胸！跳一半遭連轟3槍

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

潘瑋柏嫩妻開趴「6閨蜜全撞臉」！網傻：根本6胞胎

網紅可樂不是哈士奇心肌梗塞離世

羅志祥內湖5億豪宅「偷蓋空中極樂游泳池」！

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面