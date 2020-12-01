驚悚車禍直擊！台南20歲男無照酒駕　21歲剛下班護理師遭撞命危

記者林悅／台南報導

台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，1日凌晨1時40分許發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子駕車，遇閃光紅燈交通號誌疑未禮讓，與下班後騎乘機車的21歲鐘姓女護士發生車禍，鐘女傷勢嚴重送安南醫院急救，有生命危險，溫男酒測值為0.31MG/L，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

▲台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，凌晨發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓男子酒駕肇事，21歲鐘姓女護士傷勢嚴重送醫急救有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局警方指出，案發後警方迅速趕赴現場處理，發現自小客車駕駛為20歲溫姓男子（職業工，尚未考照），溫男表示他於住處飲酒後，開車前往永康鹽行夜市，返回住處途中，沿慶和路由南往北行駛欲穿越長和路時，遇閃光紅燈交通號誌，與下班後騎乘機車沿長和路西向東方向行駛的21歲鐘姓女護士發生事故。

強大的撞擊力，讓鐘女機車車體幾乎全毀，破碎零件四散飛噴，鐘女傷勢嚴重，經消防局救護車送往安南醫院救治有生命危險，溫男實施酒測，酒測值為0.31MG/L，全案依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。另依道交條例21條1項1款，自小客車無照駕駛，告發8400元罰單。警方說，酒駕部分汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

市警三分局表示，酒後駕車害人害己，縱使政府已修法提高酒駕之罰則，配合警察機關強力執法，酒駕肇事憾事仍層出不窮，為有效降低酒後駕車肇事發生，台南市警局交通警察大隊於11月26日至28日執行取締酒駕大執法，該3日期間，市警三分局查獲5件酒駕公共危險案、取締5件酒駕違規案及1件酒駕拒絕接受酒測，共11件。

警方指出，本起酒駕肇事發生，顯示仍有民眾心存僥倖酒後開車，為展現「酒駕零容忍」的決心，三分局除於平時規劃取締酒駕執法作為，更將於12月2日至5日連續4天針對深夜時段易發生肇事路段，持續執行取締酒駕大執法，期能守護市民安全，呼籲駕駛人「酒後不開車，指定駕駛顧安全」，保護自己及他人之生命安全。

據市立安南醫院指出，鐘護理師右側身體受嚴重傷害，手腳骨折，尤其是頭部重創，經神經外科醫師緊急手術，目前人在加護病房觀察治療中，昏迷指數3，該院為保護患者腦部，採用低溫療法，這是自費療法，由於鐘護理師家境並不寬裕，後續治療及醫藥費問題，院方會全力協助處理，全院同仁也會集氣為她加油，讓患者能平安度過難關早日康復。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



＊下殺2折超划算＊

