菲裔移民男想變性遭逐家門！她26歲奪選美后冠　父親終於認了好女兒

▲凱兒為跨性別族群與移民族群，達成了一個鼓舞人心的里程碑。（圖／翻攝自IG「arielle.keil」）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭日前舉辦的2020國際小姐選拔賽（Miss Intercontinental），奪得后冠的佳麗是26歲的凱兒（Arielle Keil），身形窈窕、膚色健康而神態嫵媚的她，其實有過一段辛酸血淚的變性過往，父親還因此不認這個「女兒」。如今她證明了自己想成為女性的心意，也成了令父親敬佩的女兒，而她的成功也為跨性別族群與外籍移民的歷史，成功向前躍進一大步。

綜合外電報導，26歲的凱兒為菲裔移民，從小生活在紐西蘭的奧克蘭市，名字叫安德魯（Andrew）。隨著年紀愈來愈大，她漸漸認知到自己想成為一個女人的渴望愈加強烈，而她和家人的關係也隨之盪到谷底。

安德魯於2017開始進入性別轉換期，此時發現「兒子」吃著不明藥物，皮膚變得光滑，散發女人姿態等種種跡象的父親，開始和她起了嚴重衝突。2017年後，安德魯與家裡關係極壞，甚至被趕出家門，但也因此加速了她成為女人的過程，最終變成了凱兒。

凱兒今年在國際小姐選拔賽中，一路力退金髮碧眼的白人女孩和其他女性，成為紐西蘭史上第一位奪得后冠的菲裔跨性別佳麗。在得知她得獎後，連關係一度降至冰點、最不認同她的父親，態度也迅速軟化，逐漸轉向接受「兒子」已經成為女兒，而且是一個受他人認可的女性的事實。

對於父親破鏡重圓的關係，凱兒表示自己向爸爸證明了她並非一時昏頭，而是她成為了她所想要的樣子。父親也終於把她當作女兒看待，關係的修補算是非常成功。

對於那些仍在櫃裡掙扎恐懼的人，凱兒向你們喊話，「不要放棄做自己」，若家庭使人痛苦，那就出去尋找同類人，要保持堅強，「不論發生什麼事，你都不是一個人。」