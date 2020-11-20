台灣人愛吃麥當勞！數10年人氣依然夯　網曝「3優勢」：值得吃

▲麥當勞是許多民眾喜愛的餐廳。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞幾乎是每個人都吃過的餐廳，但在台經營數十年，販售過許多經典的餐點，深受民眾喜愛，有網友因此好奇，這麼多年過去，許多家餐飲店、速食店紛紛冒出，但是麥當勞依然屹立不搖，每次經過店內人潮總是滿滿滿，「為何麥當勞在台灣數十年來都不會退燒？」

原PO在PTT發文表示，幾十年下來，一堆餐飲店、速食店推陳出新，餐廳一間一間開，但是麥當勞卻依然不受影響，「每次經過任何一家麥當勞，人潮永遠都是一大堆，明明就是那幾樣產品而已，從小吃到大的人都不嫌膩嗎？為何麥當勞在台灣數10年來都不會退燒？」

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▲麥當勞。（示意圖／記者陳建宇攝）

貼文一出後，網友們指出三大點「便宜衛生」、「品質穩定」且「很方便」、「便宜，前幾天吃鱈魚堡還是以前的味道」、「便宜且品質穩定，去墾丁、新竹的第一品牌」、「食安做的好又不算貴就值得吃了」、「一般連鎖早餐用同樣的方式點下來不會比較便宜，而且衛生堪慮」、「好吃又便宜，缺點只有會變胖」、「以前笑它是垃圾食品，現在發現外食它最安全」。

也有其他網友指出，「本體是薯條啊」、「地段好，休息好地方，1+1便宜，相對乾淨舒適」、「重點是出餐快速阿」、「逛街休息、集合地點、傳直銷洗腦、吹冷氣滑手機好地方」、「94元給你滿滿的活力，而且開車中間等紅燈就能把早點吃完」、「剛好打到台灣人貪小便宜的心」、「味道穩定，從南到北都一樣」。

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