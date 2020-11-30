2.6萬坪「竹北遠百」明年開幕　名品、展演廳搶家庭客

▲遠百總經理徐雪芳表示，明年竹北是重點。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

去年年底開幕A13信義遠百，遠東百貨近期最新的話題，莫過於竹北即將開幕的「竹北遠百」，面積達2.6萬坪，是遠百百貨體系下第三大店，也是當地首間大型商場，看準鄰近新竹科學園區與高速公路，不但交通方便，該區也有許多高消費的年輕家庭進駐，連遠百總經理徐雪芳也明確指出「明年遠百重心在竹北」。

竹北遠百是與新竹縣政府的BOT案，商場面積僅次於該體系的台中大遠百、板橋大遠百，目前規劃方式跟信義遠百的「五代店」相同，將融入數位元素的經營風格，此外也將深耕在地文化，如同信義遠百內有一條類似台北大稻埕一樣的美食街，竹北遠百即將以客家文化為主題，其外觀也以山城圓樓為建築特色。

針對消費力高且普遍年輕化的新竹消費市場，徐雪芳也表示「會有名品」，雖然招商可能因新冠肺炎有點「小困難」，但的確在規劃中，此外還有大型多功能展演廳，可針對婚宴、表演與會議需求使用。

現全台遠百8間店仍有一半還在周年慶，今年因疫情關係2、3月經營的辛苦，但從6月起解封後就呈現成長，估計周年慶檔期現有店可成長5%，全年營業額加上A13信義遠百，整體可達到10%成長，上看470億元。

遠百與大遠百耶誕節檔期從12／4起陸續開跑，祭出服飾當日消費滿5,000元送500元抵用券；信義遠百、板橋大遠百國際精品單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券（A13 CHANEL、AP錶單筆滿萬送500元抵用券）；台中大遠百國際精品單筆消費滿2萬元送1,000元抵用券。

新竹巨城Big City購物中心，周年慶從11／26至12／7正式開跑，祭出滿千送百回饋，1F、2F、B1特定店鋪單筆消費滿3,000元，送250元抵用券；3F、5F、玩具反斗城單筆消費滿2,000元送150元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券。使用HAPPYGO PAY消費單筆滿1萬元，加贈2600點且可參加200萬點抽獎活動。