降5元！麥當勞極選「松露黑牛堡、雞腿堡」回來了　限時35天開吃

▲麥當勞極選松露系列漢堡限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

松露控開吃了！人氣速食店麥當勞「Signature極選系列」2018年首度將「松露油」入堡，當時掀起搶吃熱潮，去年回歸並加碼推出新雞腿堡口味，同樣人氣破表，而這2款經典美味今年又回來了，11月25日起至12月29日限時35天開吃，鐵粉把握機會。

▲2款松露漢堡相較去年單點降價5元。

麥當勞「Signature極選系列」主要強打使用高檔食材，吸引許多年輕族群搶吃，尤其是2018推出的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」深受歡迎，去年更推出全新口味「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」，同樣再度掀起搶吃潮。今年為了再度滿足饕客們，這2款漢堡將從11月25日起至12月29日限時35天重磅回歸或售完為止，且單點價格也較去年調降5元，就是要讓松露控吃好吃滿。

麥當勞的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」是以4盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎鷄腿進行高溫鎖汁，加上熱炒磨菇及洋蔥再以松露油入醬，最後放上一片香濃切達起司夾進布里歐麵包內，每一口都能嚐到濃郁松露醬汁，罪惡破表。

【你可能也想看】

►鮮到爆！三重「蚵仔麵線」超大顆又肥 一整盤乾蚵還只要50元

►外送虧太多⋯網爆「Uber Eats將退出台灣！」 業者回應了

►地點超隱密！台南巷弄無名便當店 銷魂「酥炸叉燒肉」1周只賣2天

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來