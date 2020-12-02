輔大聖誕點燈浪漫氣氛　校長江漢聲欣喜分享學校發展成果

▲輔大聖誕點燈氣氛相當浪漫。（圖／輔仁大學提供）



生活中心／綜合報導

十二月對輔大來說是特別重要的月份，校慶與聖誕活動都將陸續登場，打頭陣的聖誕點燈，更是回娘家的校友與輔大師生最期待的時刻，今天(30日)的點燈儀式上，輔大大家長江漢聲校長在致詞時表示，「光對我們的宗教來說，有特別的意義，有光才有世界，今天是十一月最後一天，在十二的開始，代表我們即將迎向未來的希望，所以整體來說，點燈的光對我們學校來說，是非常重要與溫暖的象徵，我們很開心與同學一起來進行點燈的儀式。」

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▲輔大聖誕點燈傳承意義，師長們替校慶聖誕月揭開序幕。（圖／輔仁大學提供）



輔大今年聖誕點燈主題是「禮物」，馬槽外觀沿用應美系劉虔辰老師在2017年為聖誕主題燈飾所設計的禮物造型，更深具傳承與感謝的意義，在天公作美下，原本炎熱的天氣突然轉涼，讓聖誕氣氛更加濃厚，替點燈儀式增添節慶氛圍，江漢聲校長在台上致詞時，也將學校最近的好消息分享給師生，「我們學校在這些年來有很多進步，尤其是我們前幾天，有個重要的儀式，三重客運佔地歸還，讓未來校園的規劃將能夠更完整，我們的輔大醫院也經營的越來越好，每天大概有三千病人到我們的醫院，幫助他人是我們的使命。」從校地的重整到醫院的營運，輔大年年有所突破，成績有目共睹。

▲美麗燈海吸引學生駐足。（圖／輔仁大學提供）



今年考量全球疫情壟罩下，讓許多人失去生命，因此這次聖誕點燈除了以「禮物」為主題外，也將過去熱鬧的電子音樂表演改為溫馨的曲目演出，樂音散發療育人心的溫暖，在點燈儀式之後，不論是校門口高大的聖誕樹，還是走道旁的紫色燈海，都讓許多同學搶著拍照，在歡樂浪漫的氣氛中，讓大家感受到迎向希望力量。

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