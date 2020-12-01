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貴婦拔罐背上冒水泡　怒控養生館過失傷害…中醫1句話告不成

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▲▼拔罐,中醫,民俗療法,復健（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲中醫師公會指出，身體太濕寒的人接受拔罐，可能出現水泡等不適情形。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者劉昌松／台北報導

台北賴姓貴婦去年到養生會館，請師父幫忙拔罐舒活經絡，結果背上長出許多大大小小的水泡，賴姓貴婦要求養生會館解釋賠償不成，控告會館負責人、拔罐師父涉嫌過失傷害，但台北地檢署檢察官函詢中醫師公會，發現拔罐可能因個人體質而起水泡，尤其身體太濕寒的人更容易發生，因此以罪嫌不足，處分不起訴。

據了解，賴姓貴婦打扮時尚，平常就很注重自己的外表儀容，不時會去養生會館消費，她在事發時到信義路上的1間養生會館，由未曾服務過的譚姓師父幫她拔罐，拔完就覺得背部很不舒服，到醫院檢查，赫然發現背上6到8個拔罐印痕內，長了許多大大小小像是燒燙傷的水泡。

賴姓貴婦提告指出，過去拔罐都沒出現過這種情形，認為師父幫她拔罐的過程不當，譚姓師父則解釋，當天一聽到賴姓貴婦說過去曾有拔罐起水泡的經驗，馬上把罐子拆下，當時貴婦的背部看起來也很正常，而養生會館周姓負責人表示，願意賠償貴婦損失，只是雙方一言不合而破局。

檢察官函詢中醫師公會，得到的回覆包括，施作拔罐時，會因個人體質不同，產生起水泡等不適反應，尤其身體太濕寒的人，更容易出現水泡，檢察官因此以無證據顯示拔罐程序不當等理由，處分不起訴養生會館周姓負責人和譚姓師父。

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