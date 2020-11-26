屢傳「華為造車」　任正非火大：誰再講就調職

▲華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國科技封鎖，華為繼日前出售「榮耀」手機業務後，「華為造車」議題再度引發炒作。對此，公司總裁任正非25日簽發署名文章重申，華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，還加碼強調「以後誰再建言造車，可調離崗位。」

綜合陸媒報導，11月25日，市場傳出「華為汽車已經造出來了，明年底上市，12月或明年第一季發布」的訊息，還煞有其事的說，該款新車是與長安汽車合作，設計師來自保時捷，定位為跨界SUV，定價20到40萬元人民幣，可實現L4級別的自動駕駛。

▲遭美科技封鎖後，華為造車等另闢業務的傳聞不斷。（圖／路透）

該訊息傳出後，一度帶動25日長安汽車，以及「傳聞中」的供應鏈啟明信息、德賽西威、中科創達等股價震盪，前兩者封版、漲停，後兩者雙雙暴跌，也讓外界討論，華為是否真的要跨界造車。

對此，華為官方雖未直接回覆媒體，但在當天下午，華為內部網站「心聲社區」刊出由創始人任正非簽發，題為《關於智能汽車部件業務管理的決議》的文件，重申「華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，成為智能網聯汽車的增量部件提供商。」

文件末還強調，「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」其中，「調離崗位」被外界解讀為任正非的原話，代表此傳言的影響非同小可，因此高層才會嚴肅闢謠；文章最後還標註，內容自發文日起生效，有效期為3年。

《每日經濟新聞》報導，事實上從2013年，以車聯網為切入口進入汽車智慧解決方案領域後，「華為造車」就一直廣受討論。2018年10月，華為在年度開發者大會上，發布支持L4級別自動駕駛計算能力的MDC600自動駕駛計算平台。

2020年10月底，華為發布智慧汽車解決方案HI，包含一個全新的計算和通訊架構，以及智慧駕駛、智慧座艙、智慧電動、智慧網聯和智慧車雲五大智慧系統，以及其他智慧化零組件等。

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