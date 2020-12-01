境外移入+4！長期英國工作台男在當地確診　返國又驗出陽性

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案分別自菲律賓(案677)、印尼(案678)、英國(案679)及白俄羅斯(案680)移入。

指揮中心表示，案677為菲律賓籍20多歲男性，11月16日來臺工作，集中檢疫期間，於11月27日出現流鼻水情形，11月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案發病前2日為檢疫期間，亦未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案678為印尼籍30多歲女性，11月28日來臺工作，入境時主動通報自11月21日起有頭暈症狀，僅自行服藥未就醫，經檢疫人員評估後安排於機場採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

▲新冠肺炎案678班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心表示，案679為本國籍30多歲男性，長期於英國工作，10月26日出現全身倦怠、流鼻水及鼻塞情形，因症狀未改善，10月28日於英國當地就醫，經檢驗確診，後續依當地規定自我隔離10天，隔離期間出現嗅味覺喪失情形。個案11月7日隔離期滿後症狀緩解，11月28日返國，入境時無症狀，並主動告知曾確診，於機場進行採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

指揮中心指出，案680為白俄羅斯籍40多歲男性，持有我國居留證，10月中旬返回母國探親，11月13日再次來臺工作，入境迄今無疑似症狀。個案檢疫期滿後，於11月30日由公司安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診。已掌握個案接觸者共11人，均為醫護人員，其中1人與個案接觸時因僅佩戴口罩及手套，列居家隔離，其餘10人未與個案直接接觸，或有適當防護裝備，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計110,685例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含108,969例排除)，其中679例確診，分別為587例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、568人解除隔離、104人住院隔離中。