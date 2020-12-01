丁小芹上囚車…進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

記者陳雕文／新北報導

41歲藝人丁小芹因賣假包被判刑2年6月，1日上午10點到新北地檢署報到，並坐囚車至女子看守所；進看守所後，會檢查隨身物品，再進入檢身室脫下全身衣物，檢查口腔、腋下等私密部位，接著換上囚服，等待明天被送往桃園女子監獄服刑。據悉，看守所幫丁小芹準備豐盛午餐，她面無表情，一口都不吃。

▲丁小芹(紅圈處)坐囚車至女子看守所，經過全身脫光檢查後，換上囚服等待入獄。（圖／記者陳雕文攝）

看守所1日午餐有蔥油棒腿、甘藍肉絲、酥炸天婦羅、白玉排骨湯，所方有幫丁小芹打菜，用成了便當要給她吃，走出檢身室的丁小芹面無表情，看著便當但一口都沒動。

【前情提要】

檢警單位調查，丁小芹自2015年8月起經營網路拍賣，宣稱所售的精品名牌包皆是由歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人信以為真，下標購入香奈兒名牌包、名牌鞋、服飾等精品，不料事後送鑑定竟是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西，總共有12人遭騙、被詐取17萬餘元。

▲丁小芹是曾經走紅，但後來情路、星途都不順，如今還成為階下囚。（圖／翻攝自丁小芹微博）

一審法院審理後，將她判刑3年半。案件上訴二審智慧財產法院，丁小芹舉行記者會公開道歉，不僅鞠躬20秒鐘，還淚崩認罪「我錯了」，並與11人達成和解。

▲丁小芹去年開記者會公開道歉，當時她因官司纏身暴飲暴食，激增了10公斤。（圖／記者陳家豪攝）

二審智財法院仍認定她有罪，但考量她已知悔改，且需獨力負擔家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金，也未宣告緩刑。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，丁小芹勢必得坐牢。

原定上個月25日上午10點入監報到，但丁小芹以身體不適為由向檢方請假，整日未現身，檢方檢視丁小芹請假理由，認為不符刑事訴訟法規定，無停止執行之原因，因此予以駁回申請，並依法定程序發出拘票。丁小芹逃避入獄6天，1日上午終於到地檢署報到。即將入獄服刑為自己的行為負責。