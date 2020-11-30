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丁小芹約好報到入監！若再放鳥將遭上銬拘提　警界警告：很難看

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▲▼丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹微博）

▲丁小芹已經與新北地檢署約好1日要前往報到入監。（圖／翻攝自丁小芹微博）

記者陳豐德／新北報導

藝人丁小芹因為販售假包、衣服、背包等，遭判2年6個月徒刑定讞，據消息人士指出，她已經與新北地檢署約好，將於12月1日上午主動前往報到，不過住家永和警方在30日也已經前往地檢署拿拘票，如果丁小芹再次放鳥，就會直接前往住家上銬拘提，外界研判丁小芹身為公眾人物應不會淪落至這一步。

丁小芹原定25日上午10時就要赴新北地檢署報到入監，孰料，她卻以身體不適為由，向檢方請假，整日未現身，檢方26日簽發拘票，由戶籍地、居住地警局派員拘提，若在期限內拘提未到，將發布通緝，通緝時效可達15年。

而永和永和分局警方在30日下午已經前往地檢署拿拘票，若隔日丁小芹未如約定前往報到，就會前往住家拘提上銬，如果丁不在家中則會在門口張貼通知書，等到拘票7天時效一過，丁小芹也將會被發布通緝，淪為通緝犯，警界也警告丁小芹應主動地檢署報到，不然到時候會鬧得很難看。

檢方調查，丁小芹2015年8月起，在拍賣平台上經營網拍，宣稱販售的精品名牌包都是由歐洲帶回，還有保卡、保證書等，但因個人因素急售。但有消費者購買精品後送鑑定，卻驚覺是假貨，還有人付了錢卻沒收到東西，受害人數達12人，金額則為17萬餘元。

受害者紛紛提告，丁小芹辯稱交易是由另名女性友人處理，自己毫不知情，但檢警調查發現，詐騙所得確實流入丁小芹的帳戶，將她提起公訴。

一審勘驗各項事證後，不採信丁小芹的說詞，將她判刑3年6月。案經上訴二審，丁小芹與11人達成和解，還開記者會鞠躬20秒公開道歉，淚崩認罪「我錯了」，並搬出自己中低收入戶身分、目前在家具行打工，希望能獲緩刑。法院考量她已悔改，還要獨力負擔家計，僅予以減刑，將她判刑2年6月，不得易科罰金。最高法院日前也將丁小芹的上訴駁回，全案確定。

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