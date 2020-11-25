美國環保署長惠勒取消訪台　吳釗燮：基於行政改變因素

▲美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）原訂12月初訪台，如今卻傳出訪台行程取消。對此，外交部長吳釗燮25日證實，目前已經接到美方通知，因為行政改變的因素，惠勒無法在年底前訪問台灣，外交部感到非常惋惜。

紐約時報日前報導，惠勒預計在12月訪問台灣，不過正值疫情期間，必須透過包機形式來台，費用高達25萬美金（折合台幣為713萬元），由於美國正值政權交接時期，惠勒此舉也被批評浪費公帑。不過，《彭博社》24日報導，美國環保署發言人休伊特（James Hewitt）透過電子郵件表示，由於國內要務，惠勒訪問台灣的行程將延期。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮25日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」及「外交部主管『財團法人國際合作發展基金會、財團法人臺灣民主基金會及財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會』110年度預算書案」。

吳釗燮會前受訪時表示，外交部已經從美方接到通知，因為行政改變的因素，惠勒無法在年底前訪問台灣，外交部感到非常惋惜，但台灣與跟美國之間的交流，不論在哪一個層面或議題都非常頻密，接下來會繼續就國際環保的議題與美國政府繼續合作，這件事情不會停下來。

此外，有關美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人，也在24日晚間完成為期3天「極為機密」的訪問搭乘專機離台，吳釗燮則說，這件事基於台美之間的互信，外交部無法對外表述或評論。

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