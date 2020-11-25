　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國環保署長惠勒取消訪台　吳釗燮：基於行政改變因素

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）原訂12月初訪台，如今卻傳出訪台行程取消。對此，外交部長吳釗燮25日證實，目前已經接到美方通知，因為行政改變的因素，惠勒無法在年底前訪問台灣，外交部感到非常惋惜。

紐約時報日前報導，惠勒預計在12月訪問台灣，不過正值疫情期間，必須透過包機形式來台，費用高達25萬美金（折合台幣為713萬元），由於美國正值政權交接時期，惠勒此舉也被批評浪費公帑。不過，《彭博社》24日報導，美國環保署發言人休伊特（James Hewitt）透過電子郵件表示，由於國內要務，惠勒訪問台灣的行程將延期。

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮25日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」及「外交部主管『財團法人國際合作發展基金會、財團法人臺灣民主基金會及財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會』110年度預算書案」。

吳釗燮會前受訪時表示，外交部已經從美方接到通知，因為行政改變的因素，惠勒無法在年底前訪問台灣，外交部感到非常惋惜，但台灣與跟美國之間的交流，不論在哪一個層面或議題都非常頻密，接下來會繼續就國際環保的議題與美國政府繼續合作，這件事情不會停下來。

此外，有關美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人，也在24日晚間完成為期3天「極為機密」的訪問搭乘專機離台，吳釗燮則說，這件事基於台美之間的互信，外交部無法對外表述或評論。

其他人也看了這些...

►獨／ 美印太情報長訪台還帶「他」　重組川普太平洋戰略破口

►美軍印太情報指揮官來台訪問　專機降落松山機場畫面曝光
獨／美軍印太情報總指揮官旋風訪台3天　今晚6點降落松機
美印太情報總指揮官秘密訪台　外交部低調回應了

ET快訊
「爸爸」逼死35歲女碩士　養套殺手法曝！陳屍家中全身蛆
快訊／去年才來台！知名電音DJ驚傳過世　享年30歲
頂溪站「玉蘭花爺爺」起底　「妻逝獨居」真相曝！永和人被騙了
快訊／丁小芹今早10點入監！　賣假包判刑2年6月
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國環保署長惠勒取消訪台　吳釗燮：基於行政改變因素

黃枕頭+衣服山　高嘉瑜秀「禮物」：我會慢慢整理、洗心革面

房間超亂「全國都知道」媽媽流淚心疼　高嘉瑜：請到立院採訪我

「高雄市民給我一生一次的機會」 陳其邁：兩年前的今晚無比難忘

12度杯葛！　陳柏惟製牌諷藍委「該上班了吧」...感嘆：還我工作權

高雄推三倍券瘋狂消費　陳其邁：無限迴圈兩小時抽一支iPhone 12

海軍：潛艦國造裝備評選制　代理商與仲介商不得介入

「別再這麼獨裁霸道」　朱立倫轟：謙卑二字已不存在於民進黨

蔡英文推公益桌曆！想想、阿才入鏡　邀大家為毛小孩貢獻心力

被王浩宇嗆「挑撥總統、院長」　又被告發涉反滲透法！王世堅4字回應

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

美國環保署長惠勒取消訪台　吳釗燮：基於行政改變因素

黃枕頭+衣服山　高嘉瑜秀「禮物」：我會慢慢整理、洗心革面

房間超亂「全國都知道」媽媽流淚心疼　高嘉瑜：請到立院採訪我

「高雄市民給我一生一次的機會」 陳其邁：兩年前的今晚無比難忘

12度杯葛！　陳柏惟製牌諷藍委「該上班了吧」...感嘆：還我工作權

高雄推三倍券瘋狂消費　陳其邁：無限迴圈兩小時抽一支iPhone 12

海軍：潛艦國造裝備評選制　代理商與仲介商不得介入

「別再這麼獨裁霸道」　朱立倫轟：謙卑二字已不存在於民進黨

蔡英文推公益桌曆！想想、阿才入鏡　邀大家為毛小孩貢獻心力

被王浩宇嗆「挑撥總統、院長」　又被告發涉反滲透法！王世堅4字回應

全球首創！蘇格蘭通過《生理用品免費法案》　對抗「月經貧窮」

2客運撞出「40年終極對決」　網狂歪樓：桃園人和中壢人開戰了！

深度探索北海岸！7業者推LINE官方帳號　體驗道地漁村風情

丁小芹入監倒數！假包案大還原　淚打悲情牌無效判刑2年半

手機留前男友家…女模「脫光照」被瘋傳！　男星喊冤：1年前就看過

納豆奪金馬男配被酸「為什麼會得獎」　本人高EQ回應！

南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

遭控侵占307萬善款起訴　陳在斌反擊：家屬起貪念就變了！

美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網友嚇傻：2020結束前別碰它

股匯齊揚！新台幣大升逾3角　來到28.505元

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

政治熱門新聞

房間超亂全國都知道媽媽心疼　高嘉瑜回應了

國民黨12度杯葛！陳柏惟製牌諷：該上班了吧

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

陳其邁：兩年前的今晚無比難忘

高嘉瑜擁2500萬房很有錢？　律師揭真相

地方人士批「不受歡迎六都市長」民調失準　

高嘉瑜母心疼「生活太辛苦」　名嘴搖頭：其他人怎麼辦？

高嘉瑜PO衣服山　媽媽淚訴想幫她摺

柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　自由行平日住宿每房每晚折1000元

遭何景榮告發涉犯反滲透法！　王世堅回應

高嘉瑜房貸＋房租月繳近12萬　立委薪資曝光19萬500、年終1.5個月

12月買爆高雄　iPhone 12等你抽回家

「別再這麼獨裁霸道」　朱立倫轟：謙卑二字已不存在於民進黨

海軍：潛艦國造裝備評選制　代理商不得介入

更多熱門

相關新聞

川普連2敗！賓州、內華達州認證「拜登勝選」

川普連2敗！賓州、內華達州認證「拜登勝選」

川普在各大關鍵州興起的法律戰中節節敗退，賓州政府與內華達州最高法院，均在美東時間周二（24日）認證，由民主黨籍的拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）取得勝利。

「好菜一道一道端出」美高層來訪有譜？

「好菜一道一道端出」美高層來訪有譜？

快訊／川普政府批准！允拜登聽取每日簡報

快訊／川普政府批准！允拜登聽取每日簡報

拜登國安團隊一字排開：美國回來了

拜登國安團隊一字排開：美國回來了

即／美環保署長12月訪台取消

即／美環保署長12月訪台取消

關鍵字：

美國環保署長惠勒吳釗燮外交部

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

青青個性大變　被問不敢交男友…沉默了！

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面