水晶餃噎到「女兒腦缺氧病變」　媽淚寫852字反擊：比死去還痛苦

▲媽媽訴苦，孩子現況比死去或植物人還要痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者劉維榛／綜合報導

本站報導《兒吃水晶餃噎到「腦缺氧病變」 爸媽怒告國賠：學校老師有疏失》，指出新竹一名身心障礙幼童吃水晶餃噎到，導致缺氧性腦病變等後遺症，氣得家長要求國賠，高等法院二審法官審酌後，判定幼兒園沒有過失，認為不符合國賠要件。對此，女童母親喊淚寫下852字的澄清文，「很多次差點想不開！」

女童媽媽在公開臉書《新竹大小事》表示，面對排山倒海的謾罵，「我很痛苦，到現在還無法入眠」，更無法接受被冠上恐龍家長的黑名，並強調要求國賠的原因，是因為該間幼兒園是當地某國小所附設的，「是政府立案的公立幼兒園」。

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另外，媽媽指控，女兒是班上唯一特殊生，當時食用水晶餃時，孩子就坐在兩位老師的旁邊，「老師更應該要小心注意孩子的進食狀況」，儘管經過搶救，孩子救回了一命，但一輩子就像嬰兒般，「極重度智能不足，智力行為都退化...」媽媽無法接受判決，「（法官）怎能說吃了好幾次都沒事！那這次是倒楣嗎？」

這2年多來，夫妻倆過著心力交瘁的日子，兩人帶著女兒四處治療復健，面對龐大的醫療費，加上本身經濟狀況不佳，讓她直言，「很多次都差點尋死想不開！」媽媽心疼表示，看著女兒受苦，「變這樣比死去或植物人還要痛苦」，所幸有法扶基金會拉了他們一把，一審時先把賠償金額拉高，殊不知卻得到敗訴的結果。

法扶基金會仁至義盡，除了吃下敗訴產生的裁判訴訟費用，而其中一位律師願意幫寫訴狀上訴到二審，並建議把賠償金做折衷。媽媽與丈夫帶著一絲絲希望，無奈仍換來敗訴的答案，「真的真的沒有想到，也很難接受刑事民事到最後竟都判校方完全無過失，判他們全身而退，而我們卻要承受這一輩子的痛！」

媽媽萬念俱灰地說，「我不知道我還能撐多久會倒下去，能照顧她（女兒）到終老嗎？漫無止境的長照悲歌，真的很無助絕望...」如今身上多了一筆敗訴的負債，媽媽感嘆，「很難接受也沒辦法..因為我們沒錢請律師，也無力負擔敗訴費用，但萬萬沒想到最後會是這樣的判決結果！難道因為沒錢沒地位沒背景，就只能像軟柿子一樣一直被挨著打？！請檢察官和法官將心比心，今天若是您的孩子呢？」

▼媽媽澄清文全文曝光！（圖／翻攝新竹大小事）

