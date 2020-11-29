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兒吃水晶餃噎到「腦缺氧病變」　爸媽怒告國賠：學校老師有疏失

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▲▼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲孩子吃水晶餃噎腦缺氧病變，父母怒告求國賠。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市一名身心障礙幼童在當地某國小附設幼兒園就讀，某日用餐時因為吃水晶餃卡喉嚨，出現缺氧的情況緊急送醫搶救，儘管平安保住一命卻有「缺氧性腦病變」等後遺症，他的父母氣得提告幼兒園疏失、請求國賠。高等法院二審法官審酌後，判定幼兒園沒有過失，駁回其訴全案確定。

根據高等法院判決書，該孩子自幼患有神經系統構造及精神心智功能身心障礙，2016年入學時曾經向校方說明孩子無法吞嚥正常食物，必須請老師幫忙剪成小塊狀才能吞嚥食，不料2018年3月29日吃飯時，老師卻未把水晶餃剪碎，導致孩子吞嚥不慎噎住呼吸道、無法呼吸。

老師發現情況後，眼見無法將食物排除，立刻打電話報警，孩子送醫後一度腦部缺氧、失去生命跡象，在醫生搶救下保住一命，但卻有異物吸入性肺炎、消化道出血及疑似缺血病腦病變等傷害，氣得孩子父母決定申請國賠，並且向幼兒園老師提出過失傷害告訴。

孩子父母表示，學校校長及老師均為屬於國家賠償法之執行職務且行使公權力人員，校長核准將水晶餃列入菜單、老師未將水晶餃剪成小塊狀，就拿給孩子食用，才會導致孩子受傷，均有因果關係，因此請求學校國賠醫藥費、看護費、勞動能力減損與精神慰撫金共100萬。

對此，高等法院法官認為，水晶餃並非禁止食用的產品，而且孩童父母也無法舉證，是否有要求老師「務必」剪碎食物，再加上孩童在學校曾經多次食用水晶餃，不論吞嚥或咀嚼均沒有異常，其他食物也能正常進食，因此難以認定校長與老師有過失，審酌後認為本案不符合國賠要件、駁回其訴全案確定。

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