嗆殺公務員李明彥無罪竟當庭錄影臉書直播　恐遭裁罰30萬

▲工運李明彥臉書直播法院判決自己無罪，恐遭裁罰30萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

工運人士李明彥，去年9月間在臉書上公開PO文，「不斷殺犯罪公務員」的內容，遭檢方以「恐嚇公眾安全罪」提起公訴，一審無罪。檢方上訴二審，高院30日駁回檢方上訴，判決無罪確定。但李明彥竟當庭拿起手機錄影、臉書直播，遭高院法官制止，由法警請出高院。高院晚間決定將李明彥移送地方法院裁罰，最高可裁罰30萬元。

李明彥2018年10月間闖入台北市政府勞動局長賴香伶（現為立法委員）辦公室，持鋼筋重擊賴香伶頭部，賴香伶送醫縫了11針。李明彥落網後被依重傷害未遂罪起訴，一審將他判刑3個月，案經上訴，高等法院二審將他改判拘役58日，得易科罰金確定，李明彥因此聲名大噪。

本案乃李男於去年9月19日上午7時許，於個人臉書與「中油勞務、工讀生被侵害的勞權-←歡迎加入同名社團」臉書上，以公開留言方式張貼「北檢、檢察官黃育仁縱放北捷和榮總弊案，包庇賴香伶吃案勾結侵吞勞工上億元- 要逼迫受害勞工展開階級殺戮，不斷殺犯罪公務員」等內容。士林地檢署依照「恐嚇公眾安全罪」提起公訴，一審判決無罪。

案經上訴，高院30日二審宣判，高院駁回檢方上訴，讓李明彥無罪確定。但李明彥竟當庭拿出手機錄影，遭法官發現，多名法警隨即衝進法庭，將李明彥請出法院。李明彥在法院外接受記者採訪時，不斷批評檢方吃案。記者詢問他為何遭到法警驅逐，他回說「因為我當場質問法官，我有證人提供給你（法官）、我有證據提供給你（法官），有這些犯罪的事情，你（法官）可以交地檢署去辦，自己覺得有問題，也可以傳喚證人……你只是判我無罪又怎麼樣，我們這些有關貪污、詐領國家標案這些事件，都被你們檢察官吃了……」隻字不提自己法庭偷錄影的違規事件。

高院晚間發布聲明指出，李明彥因違反《法院組織法》「在庭之人非審判長許可，不得自行錄音、錄影」之規定；又將非法錄影之內容，置放臉書公開播送。高院決定將李明彥移送地方法院裁罰，李明彥將面臨3萬元以上、30萬元以下罰鍰。