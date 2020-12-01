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有台灣豬標章就不會混到美豬？　孫大千：怎保證業者誠實申報

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▲▼ 「台灣豬標章」４款式、４防偽！11月起開放申請 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣豬標章 。（圖／記者崔至雲攝）

記者黃巈禾／台北報導

農委會為了鼓勵業者100%使用國產豬肉，日前已公布「台灣豬證明標章」最終結果。對此，國民黨前立委孫大千批評，台灣豬標章根本就是「防君子，不防小人」的政策，陳吉仲怎麼會天真的以為，只要店家貼上台灣豬標章，就不會有美豬混充台豬的事情發生？

農委會10月底召開記者會說明「台灣豬證明標章」的4種樣式、4道防偽設計、申請流程及相關機制，11月起將開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，11月第4週開始寄送標章，12月將試辦統一張貼標章。

孫大千1日在臉書表示，首先，台灣的餐飲店家、豬肉攤販、和豬肉加工製品業者可以說多不勝數，怎麼可能只有區區1萬5千家？其次，民進黨政府竟然不強迫業者全面申請，反而同意店家可以自行標示，那麼，建立台灣豬標章究竟又有什麼意義呢？

孫大千認為，最重要的是，連數量有限的口罩國家隊都可以發現黑心廠商，政府要如何向人民保證，將近百萬的店家和業者都會誠實申報？以政府現有的資源和人力，真的可以杜絕黑心廠商矇混造假嗎？「陳吉仲，真的夠了！別再弱化台灣人民的智商」。

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