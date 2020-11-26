碰倒機車「擋風鏡撞破了！」　路人一舉動網讚爆：素質超高

▲路人撞壞原PO機車擋風鏡，馬上叫機車行來幫忙修好，素養之高讓網友都自嘆不如。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這種誠實的路人，讓人覺得超窩心。有一名男網友在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，「剛剛下班東西都放好之後發現有紙條，不說我都沒發現……」，只見有人在他的機車留下一張紙，對方一開頭就先道歉「不好意思，碰倒您的機車……」接下來的內容，更讓網友看了直讚「這種人快絕種了，給他一個讚！」

這位網友貼出照片，只見紙條上寫著「不好意思，踫倒（碰倒）您的機車，擋風鏡破了，我請機車行幫您換好了，再跟您說聲對不起！」而原PO的鏡頭也有拍到他的機車擋風鏡，確實可以看到一整片感覺超級新，不僅一點刮痕都沒有，還透到會反光。

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貼文一出，其他人紛紛留言讚嘆，「太讚了吧」、「再不給對方造成麻煩（的情況）下，默默修正自己的錯誤，今日最猛」、「非常有家教」、「這人素質真夠高的」、「好人肯負責，讚」、「台灣最美的風景是人」、「超棒的啊」、「了不起負責」、「完全沒發現是一片新的擋風片……如果是我……我也不會發現……」

還有網友開玩笑，「結果…………他只是寫張紙條而已，什麼都沒做 XD～～」、「樓主也沒發現，表示其實可能什麼也沒換～～」原PO看到之後就留言「擋風鏡是新的喔！真的有換！」笑說他是發現紙條才知道擋風鏡是新的，畢竟是每天在看的東西，一時間還真的沒發現異狀。