埔里12年一次建醮吃素7天　她怒公審「連鎖鍋貼店」：還賣葷食！

▲被點名的連鎖鍋貼店業者無奈回應。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

南投埔里12年一次的「建醮」活動，全鎮要吃素一周。但一名女子拍下連鎖鍋貼店的照片PO網，形同公審，讓網友直呼根本是宗教勒索。對此，業者也出面回應，表示食物都是中央工廠統一出貨，沒辦法只改一家店的菜單，面對網路討論十分無奈。

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埔里人從11月29日凌晨開始吃素7天，當地超市停止販售肉品，配合祈安清醮，不少店家也更換菜單，賣起全素食。蘇媽媽湯圓業者說，鮮肉湯圓改成素肉湯圓，其他像扁食、丸子和貢丸就沒賣。但也有一些店家直接休息一周不營業。

▼超市配合建醮停賣肉品。（圖／東森新聞）

▼知名蘇媽媽湯圓也停賣鮮肉湯圓。（圖／東森新聞）

不過，一名女子拍下連鎖鍋貼店的照片PO網，寫道「12年祈福，作醮是埔里人應該去了解什麼是作醮，埔里還是有人賣葷食，不配合12年作醮，很生氣。」此文形同網路公審。

被問到對此事的看法，埔里鎮民林小姐受訪表示，這種事要看店家、看個人，「我也沒有辦法代表他們，但我就是想信，我還是想要跟著習俗走。」另一人則說，「管好自己就好，沒有權力去干涉別人要不要吃啊。我覺得這是習俗，就是入境隨俗。」

有部分網友也認為，這根本是宗教勒索 ，還說會強迫的不是好習俗，公審業者很誇張。面對網路上掀起討論，連鎖業者感到十分無奈，表示由於食物就是中央工廠統一提供，很難讓個別店家推出不同菜單，只希望建醮活動結束前，可以正常運營。