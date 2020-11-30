搭機前座女「長髮披椅背」！她暴怒拿口香糖黏住…整搓浸到咖啡裡

Furious passenger puts gum and coffee in woman’s hair after it blocks her TV – dividing opinion https://t.co/LXuU4LdGKl — The Sun Travel⛱ (@TheSunTravel) November 30, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

坐飛機遇到討厭的乘客怎麼辦？近日網路上流傳一段影片，一名乘客發現前座的女子將整頭長髮掛在椅背上，導致她連前方的螢幕也看不到，一氣之下她先是用口香糖把散亂的頭髮黏住，隨後再把頭髮浸到咖啡裡；儘管有人稱這個影片是假的，但仍有超過960萬次的觀看次數。

根據《太陽報》報導，該支影片被上傳到TikTok，從影片中可以看到前方的金髮女子戴著耳機跟帽子，並將整頭長髮披散在椅背上，絲毫不在意後面的位置上是否還有別人；而後方的女子似乎是氣不過如此沒品的行為，先是用口香糖把前方散落的頭髮黏住，隨後更拿著整搓頭髮直接泡到咖啡杯裡。

除了口香糖跟咖啡，後座女子還用指甲剪把頭髮剪掉。報導中指出，許多人看完影片之後認為這是刻意的演出，前方女乘客的頭髮應該是假的，不然怎麼可能被觸碰到了都還沒有任何反應。儘管如此，該部影片的觀看次數仍超越960萬次，十分的高。