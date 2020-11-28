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女同志恨伴侶前夫　狠剁11歲兒頭「剩半口氣丟火爐烤」親生母竟還幫忙！

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▲▼巴西小男童遭到母親跟其伴侶斬首殺害。（圖／翻攝correiobraziliense）

▲巴西小男童遭到母親跟其伴侶斬首殺害。（圖／翻攝correiobraziliense下同）

記者陳亭伃／綜合報導

為人母竟如此狠心！巴西一名28歲母親佩索阿（Kacyla Pessoa）因為想與女性伴侶生活，兩人竟計畫殺害佩阿索11歲的兒子，趁孩子熟睡之際剁下頭顱，且在還有生命跡象時，試圖將身體拿去燒烤，殘忍手法讓孩子的父親直呼：「法律一定要還一個公道」。如今兩個心狠手辣的女人，分別被判刑64、65年有期徒刑。

根據英國《太陽報》報導，佩阿索原先與前夫結婚後，有生下一名兒子，但婚姻結束後佩阿索與一名27歲的女子坎迪多（Rosana Candido）開始一段新的關係。佩阿索因為對前夫含有怨恨，雖然把兒子帶在身邊，卻是不斷地給予精神與肉體上的虐待折磨，直到案發當天，佩阿索與坎迪多竟真的動手將兒子殺害。

坎迪多拿了刀將小男孩連刺11刀，並將頭斬首後，更將其遺體肢解。根據警方調查，坎迪多在殺害男孩之後，不顧他還有生命跡象，竟試圖將身體拿到火堆上燒烤，事後還將分屍、剝皮，最後裝進一個手提箱與2個背包中丟棄。

▲▼巴西小男童遭到母親跟其伴侶斬首殺害。（圖／翻攝correiobraziliense）

▲佩阿索與坎迪多遭到逮捕。

事件曝光後，坎迪多與佩阿索很快遭到警方逮捕，但坎迪多卻堅持自己是《舊約》中的正義之神，但其實是因為對佩阿索前夫的不滿與吃醋，因此報復在小男孩身上。據悉，小男孩被殺的當下，其妹妹也目睹部分片段，事後受到驚嚇，在社工的轉介之下送回親生父親家監護照顧。

小男孩的父親得知兒子無辜喪命，經過訴訟如今2女將分別判刑64、65年有期徒刑，他沉重表示：「這樣的處罰還是太少，但至少她們將永遠無法離開監獄」。

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