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【廣編】讓iPhone 12穿上義大利時尚外衣　引領台灣時尚潮流MON CARBONE

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【廣編】讓iPhone 12穿上義大利時尚外衣　引領台灣時尚潮流MON CARBONE

圖、文／MON CARBONE提供

高科技手機週邊產品MON CARBONE，再推出劃時代的新作品，展現職人工藝精神，推出iPhone 12皮革口袋保護殼，將義大利NAPA皮革口袋點綴在軍用防彈纖維結構上，堅固的口袋和安全分層縮印卡片縫製特殊工藝，展現完美的外殼，為信用卡和悠遊卡提供方便的收納空間。

iPhone 12手機上市後，再次造成市場話題，搶購熱潮也襲捲全台，在時尚流行擁有舉足輕重地位的MON CARBONE也推出了iPhone 12全新防彈纖維系列，新品Hoverskin皮革口袋保護殼，為富有歷練的政商頂級人士打造專屬的手機保護外殼，此外配合新品上市，並有一系列的專屬優惠。

MON CARBONE已發表多款創新、時尚與保護性等多元化作品，碳纖維的輕量、耐用，具有相同體積下鐵的五倍強度，是全世界最堅固最耐用的材料之一。輕、薄、絕對時尚。

這次推出的iPhone 12皮革口袋保護殼，是以柔軟、奢華的義大利NAPA皮革製成，用防彈纖維技術分層切割，採用耐久性500,000條編織軍用防彈纖維，信用卡安全凹槽設計，柔軟防刮襯裡、輕巧的12克和0.6毫米的厚度，不影響無線充電，鋁合金鏡頭保護框，更展現了時尚及科技感的設計風格。

凡購買“新品Hoverskin皮革口袋保護殼iPhone 12系列”，可獨享9折優惠。
即日起至2020年12月14日止，新品限時優惠～
https://tw.moncarbone.com/?utm_source=news&utm_medium=print&utm_campaign=ip12hs
 

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