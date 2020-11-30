國家級風景區嚴禁露營野炊或設攤　阿管處強力執法開罰1萬

▲民眾違規擅自於觸口遊客中心流動設攤，且屢勸不聽遭開罰一萬元。（示意圖／阿管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)有鑑於遊客不當使用管有設施日趨頻繁，包括隨處炊煮、露營、生火、搭設休閒露營車及設置流動攤販等行為，造成破壞生態、污染環境及危害安全。阿里山管理處為維護管有設施之遊憩品質與公共安全，招募志工成立設施巡查隊，進行設施巡查及勸導，並對多次違規擅自於觸口遊客中心設置流動攤販民眾，且屢勸不聽，開出新台幣一萬元罰單。

阿里山管理處馬惠達處長表示，目前擅自露營野炊等遊客大部都能配合停止違規行為，也針對初次違規車輛駕駛人（或行為人）取得車籍及車主等相關資料後，發函勸導勿再違規，否則依「發展觀光條例」第63條第1項規定裁罰，共已發函十八件，已初步達到嚇阻效用，希望能共同維護優質遊憩環境品質。

阿里山管理處管有設施使用違反「發展觀光條例」之行為及處罰規定:

1、違反「發展觀光條例」第63條第1項：

（1）(本區)禁止擅自經營固定或流動攤販，違反者依發展觀光條例第63條第1項，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

（2）(本區)禁止擅自設置指示標誌、廣告物，違反者依發展觀光條例第63條第1項，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

2、違反「發展觀光條例」第64條第1項：

（1）違反「發展觀光條例」第64條第1項第1款：

禁止任意丟棄垃圾（焚燒垃圾或廢棄物），違反者依發展觀光條例第64條第1項，處新臺幣五千元以上十萬元以下罰鍰。

（2）違反「發展觀光條例」第64條第1項第2款：

禁止車輛進入或停放於禁止停車之地區，違反者依發展觀光條例第64條第1項，處新臺幣五千元以上十萬元以下罰鍰。

3、違反依「發展觀光條例」第64條第2項訂定之「交通部觀光局阿里山國家風景管理處管有設施禁止事項」：

禁止從事炊煮、露營、生火，或搭設休閒露營車或車體活動房屋等類似構造物等行為，違反者依發展觀光條例第64條第2項，處新臺幣五千元以上一百萬元以下罰鍰。