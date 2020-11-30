嘉義縣推安寧照護　雲嘉南安寧利用率逐年提升

▲嘉義縣安寧照護結合南區醫療網成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

面對高齡化社會來臨，截至今年10月全國65歲以上老年人比率15.95％，其中嘉義縣20.25％最高、雲林縣18.99％次之，台南市16.37％及嘉義市16.16％，雲嘉南地區老年人居全國之冠，加上慢性病、癌症衍生的照護問題。嘉義縣衛生局推展安寧照護，30日結合南區醫療網在嘉義長庚醫院辦理的年終成果展，頒發各計畫醫院績優獎盃。

▲嘉義縣市衛生局長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為提供連續性醫療服務與在地終老，嘉義縣衛生局結合雲、嘉、南4縣市醫療資源，分工合作共同實施推動「建立出院後轉銜居家安寧後續照護計畫」，聘請執行居家安寧醫院、中央健康保險署南區業務組及各縣市衛生局推派代表，成立工作小組共同訂定輔導機制，強化基層醫療機構與後援醫院資源合作。

目前南區4縣市提供住院安寧醫院14家、安寧共照醫院24家、甲類安寧居家醫院21家、乙類安寧居家醫院9家、乙類安寧居家基層診所37家、居護所19家，安寧利用率於106年25.5%提至109年32.3%，經由4縣市共同努力逐年提升，期待提供患者減緩不適、提升其生活品質與尊嚴。

▲嘉義縣代衛生局長趙紋華 。（圖／記者翁伊森翻攝）

參與計畫經評選為績優的醫院有戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院，另精進獎為國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院，將於今日成果展進行頒獎，以資鼓勵。

衛生局代理局長趙紋華表示，因應未來環境挑戰與人口老化，將持續推展在地化整合性的醫療照護網絡，希望藉由南區醫療網的整合，提供雲、嘉、南4縣市的民眾優質醫療照護，守護民眾健康，實現在地安老的願景!