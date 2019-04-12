柳營醫提供安寧照護過程VR體驗　協助簽署預立醫療決定

▲柳營奇美醫院癌症資源中心設有虛擬實境（virtual reality，VR）體驗，以及互動式生命主題探索，提供思考在臨終或長期意識不清的狀態下，一個想望的醫療照護具體輪廓，進而完成自己的預立醫療決定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「病人自主權利法」於今年1月6日正式實施，條文明訂尊重病人醫療自主、保障其善終權益，並促進醫病關係和諧，柳營奇美醫院配合衛福部示範醫院計畫，於每週三上午開辦「預立醫療諮商（ACP）門診」，由資深醫療人員組成諮商團隊，提供有意簽立「預立醫療決定」意願人及家屬詳盡資訊，促進家庭共融決定。

柳營奇美醫院表示，每一個人對自己的疾病，都有知情、選擇與決定的權利，過去安寧緩和醫療條例只保障末期病人的善終權，今年開始擴大到五種臨床條件，包括末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智，以及其他經政府公告之疾病或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形。因此，只要是具完全行為能力之人，就可以在遇到上述情形前「預立醫療決定」，進一步規劃自主的善終，未來一旦發生，經由兩位專科醫師確診及緩和醫療照會後，便可依意願人在清醒時所簽立的內容，停止全部或一部分的維持生命治療以及人工營養。

由於「預立醫療決定」的內容為涉及生死的重大決定，也有法令保障的內涵，因此在簽立前，意願人必須先與醫療團隊進行「預立醫療諮商」，成員包含安寧專科醫師、護理師、社會工作師與心理師等，確認清楚了解五種臨床條件的定義，並自主表達在這五種狀況發生時，決定維持生命治療與人工營養的形式，再由兩位見證人進行見證、註記在健保卡上，方能完成「預立醫療決定」的簽立。

柳營奇美醫院癌症資源中心設有總院安寧團隊自製的虛擬實境（virtual reality，VR）體驗以及互動式生命主題探索，讓民眾藉由一個個的生命任務，邏輯推廣從出生至終老的各種選擇與決定，引導個人思索自己所珍視的生命價值，以及對未來醫療照護以及善終的期待。透過這樣的實際體驗，協助民眾體認生命自主的重要性，提供了思考在臨終或長期意識不清的狀態下，一個想望的醫療照護具體輪廓，進而完成自己的預立醫療決定。

柳營奇美醫院榮獲衛生福利部獎勵計畫，已於每週三上午開辦「預立醫療照護諮商門診」，提供有意簽立「預立醫療決定」的意願人及其家屬詳盡資訊。目前已於一樓大廳62號櫃台癌症資源中心以及社會服務部設立兩個諮詢的窗口，讓有興趣的民眾可以先行了解、思考，取得資料以便與家人討論獲得共識後，再進行”預立醫療諮商門診”的預約。有意簽署者可洽諮詢專線：（06）6226999轉77661。