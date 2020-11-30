奧萬大遊覽車翻覆釀1死20人輕重傷　駕駛查出有82件違規紀錄

記者賴文萱／台北報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日中午12時36分發生嚴重事故，一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，疑似因重心不穩翻覆，導致1人死亡，5重傷，15人輕傷。公路總局表示，事故車輛為高統遊覽車股份有限公司所有568-TT號營業遊覽大客車，定檢及林姓駕駛人資格均符合規定。不過，根據公路總局駕駛人資料顯示，該名駕駛發照日期為102年6月17日，目前有82件違規紀錄，33件未結。

▲奧萬大事故司機違規紀錄。（圖／公路總局提供）

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公路總局說，本次事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛分別為高統遊覽車股份有限公司所有568-TT 號營業遊覽大客車，定檢及駕駛人林○萣資格均符合規定。不過，根據公路總局駕駛人資料顯示，該名駕駛發照日期為102年6月17日，目前有82件違規紀錄，33件未結，但無酒駕紀錄，車駕籍均正常。

公路總局補充，駕駛33件違規中，確認無職業大客車違規情況，均為機車及小客車違規，強調駕駛個人的全數違規數量，並不是拿到大客車職業駕照後的統計。

▲奧萬大遊覽車資料。（圖／公路總局提供）

至於遊覽車部分，根據公路總局資料顯示，該輛遊覽車為2012年2月出廠，車齡僅8年，並無逾期檢驗、違規紀錄，另外車子有強制汽車責任險、防止鎖死煞車系統（ABS），也有介接GPS。

公路總局表示，事故路段為允許乙類大客車行駛之道路，事故車輛最近一次檢驗日期109年11月11日，下次定檢日為110年5月30日。

▲南投奧萬大遊覽車翻覆釀1死、5重傷、15輕傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，該部遊覽車是從高雄出發、由忘憂草旅行社舉辦之奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括司機1名、領隊1名、旅客19名，中午團員在清境農場午餐後，前往奧萬大途中遊覽車不慎翻覆。

公路總局表示，已於下午1時40分成立「1130高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故緊急應變小組」，並與消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。另公路總局也成立一對一關懷小組，遊覽車公會互助會前理事長曾秀粉亦前往醫院慰問及發放慰問金（輕傷2000元、重傷6000元、死亡10萬元）。

經查，該公司有依規定投保強制汽車責任保險200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。

這次事故共計21人受傷，其中1人死亡、5人重傷，另外15人為輕傷，受傷人員已分送埔里榮民醫院及埔里基督教醫院。公路總局已要求高統遊覽車股份有限公司及台中區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。

針對本次事故初步瞭解，林姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間3小時43分，前1日駕駛時間為4時30分；公路總局已要求高統遊覽車股份有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成高雄市區監理所今日前往該公司全面安全查核，未來將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。

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