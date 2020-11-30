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屏東兒虐事件不斷增加 議員要求縣府拿出對策並增補社工人員

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▲屏東縣議宋麗華要求縣府社會對兒虐事件增加拿出對策，增加社工人員　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣議宋麗華要求縣府社會對兒虐事件增加拿出對策，增加社工人員　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員宋麗華於30日縣議會總詢指示，屏東兒虐事件持續增加，縣府社會處卻未拿到有效方法防堵，有必要檢討，以保障兒童身心安全。縣府社會處長劉美淑則表示，兒虐專線有社工24小時輪值，遇到重大案件會立刻處理，對於兒虐事件增加，認為不一定是案件增加，也可能是社工的敏感度更好了，因此將隱藏的黑數找了出來。

縣議員宋麗華30日在縣議會總質詢時表示，根據社會處的統計，屏東縣每年的兒虐事件2017年783件、2018年782件、2019年873件，今年至今已達780件，平均每個月新增的兒虐案為65至75件，件數不斷的上升，許多案件都是家長、家庭出問題，甚至發生殺子的悲劇，讓人看了很痛心，縣府有提供相關的協助嗎？社工輔導有無不足？有24小時緊急處理嗎？

她說，社會處長劉美淑上任6年來，虐童案件持續上升，顯見沒有拿出有效的解決方案。以平均每個社工，一個月接到的兒虐輔導案件為30至40件，以上班22天計算，平均1天要處理2件案子，比專家建議的每個月處理20件增加了近一倍，難道屏東縣招聘不到社工人員？或者有其他的問題沒有把缺額補足？

劉美淑說，兒虐專線有社工24小時輪值，遇到重大案件會立刻處理，對於兒虐事件增加，不一定是案件增加；而社工人力不足問題，由於係中央統籌派任，各縣市缺人的情況都一樣，而待遇近年來政策也是努力的提高，來吸引更多人投入社工的行列。

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關鍵字：

屏東縣議員宋麗華兒童社工

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