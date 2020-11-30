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荒謬出包！台灣步道英文解說胡言亂語　老外傻眼：隨便複製貼上

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▲老外看這個英文翻譯滿頭問號。（影／翻攝自YouTubeXiaofei小飛） 

記者崔子柔／綜合報導

美國背包客李小飛（Asher Leiss）來台多年定居在高雄，蒐集記錄不少台灣的瀑布、溫泉等景點，他日前到高雄甲仙六義山時，發現步道看板上的英文翻譯幾乎毫無關聯，甚至根本是隨便複製其他網站的內容，讓網友看了都覺得超糗！

小飛28日更新的影片指出，這是最佳牛頭不對馬嘴文第1名，他表示，可能沒有人留意過這個看板，中文部分是很正常的介紹六義山，但英文翻譯根本烏龍。

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中文版介紹「六義山又名鹿鳴山，海拔784公尺，屬阿里山山脈....等」，而英文版卻寫「mbracing the world.（擁抱這個世界，正確單字應為embracing，但e沒複製到）For the first time ever, FanFiction.Net is proud to announce full language compatibility...（有史以來第一次，同人誌網站很榮幸向大家宣部語言能力...）」，都是些與六義山毫無關聯的內容。 

小飛表示，他遇過不少英文翻譯很差的看板，但只要想表達的語意正確，就覺得還能接受，不過六義山這告示很明顯是從某個地方「複製貼上」，也沒有人認真去校正，從製作、印製，甚至到看板已經立在這裡多久，都沒有人注意到。

小飛指出，這麼明顯的錯誤，即便是英文程度不好的人只要認真看過，都很容易能發現有錯，因為這段英文還有出現網址，中文部分根本沒有，「真的超級好笑」，還希望這面告示能繼續保留下來，因為能帶給他好心情。

影片發出後，似乎引來屏東林區管理處的工作人員在下方留言，「非常謝謝小飛對於步道解說牌的指正，屏東林管處在昨天獲得這個資訊後，已立刻著手修正更新；今後我們會更小心謹慎處理，也希望小飛之後能持續不吝給我們指教。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲疑似工作人員出面回應。（圖／翻攝自YouTube）

也有許多網友紛紛留言表示，「混很大的工程製作」、「丟臉！這種告示還亂貼！」、「可能當年沒有翻譯軟體」、「這應該是台灣常態，反正被抓到改就好了，也沒事」、「政府對於驗證這塊相當混，直到遇到會的人把他們電飛」。

▼網友湧入留言。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

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