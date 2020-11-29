祈求滿分當狀元！　兩岸學子茶禮敬拜「這位大神」

▲ 2020年兩岸學子敬狀元活動在福州舉行 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

第二屆「兩岸學子敬狀元」民俗活動於28日在福州台江勅建萬壽尚書廟舉行。大約有60名兩岸學子參加該活動，共同體驗福建省級特有的「非遺」項目《陳文龍信俗》文化。傳說，大陸考試的學生敬拜陳文龍狀元，學業將會十分順利。

據了解，陳文龍是南宋的名臣、儒將和民族英雄，與文天祥「隆名並峙」，為官清廉、愛國愛民、深得民心。明朝開國皇帝朱元璋敕封其為福州府城隍，明清歷代皇帝敕封其為「福州府城隍」「水部尚書」「鎮海王」，福州人稱陳文龍為「尚書公」。古代出使琉球之冊封使船皆奉「尚書公」為海上保護神，民間有「民船拜媽祖，官船拜尚書」的俗語。

▲ 「學子敬狀元」，百年來逐漸形成特有的民俗文化。（圖／主辦單位提供）

福州市級非遺項目《百年洪家茶紅茶製作技藝》傳承人洪植錦表示，民國時期，洪家茶創始人洪天賞深刻體會寒門學子更應發奮讀書，要向陳文龍狀元公學習，報效國家。之後洪家每年都組織商幫勞工子弟祭拜他，這就是「學子敬狀元」雛形初現，百年來逐漸形成特有的民俗文化。

就讀於福州市延安中學的國二生陳楷為，已是第二次參加該民俗活動。身為台灣代表的「00後」陳楷為告訴記者，很開心參加這個民俗活動，感受到這麼多傳統民俗文化。「暑假回台灣時會隨家長去媽祖廟拜拜祈福，剛才向陳文龍狀元公像行獻茶禮時，許願自己的學業能夠取得進步。」

▲2020閩台匠人大會開幕式在福州舉行，台南分會進行視訊連線 。（圖／新華社）

根據大陸官媒中新網報導稱，2020閩台匠人大會開幕式同樣在福州舉行，由於疫情影響，匠人大會開幕式及頒獎儀式全程通過網絡面向兩岸直播，台南設立分會場，並通過網絡直播連線台南、福州兩地，台灣會場的來賓通過直播參與其中。

台灣海峽兩岸公共事務協會副理事長魏裕國現場致辭表示，「兩岸人民同文同種同源，兩岸傳統的優質工藝，有賴於各界工藝老師的傳承與年輕人的接續，我們希望兩岸間共同傳承和維繫，並期許在閩台之間可以代代相傳。」

該報導指出，台南、福州會場分別針對傑出代表頒發了「閩台名匠」等相關榮譽證書。其中，來自台灣的中醫推拿師楊宗憲，是楊家的第十代傳承人，他表示，「古人的匠人精神是非常令人敬佩並且值得學習的，通過閩台匠人師徒大會可以促進兩岸互相學習和交流，他也會繼續將老祖宗的技藝傳承下去，並又不失他的風味」。