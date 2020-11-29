獨／落跑台幹回台怎麼辦　他爆「公安也有辦法」

▲位於大陸江蘇省泰州市的可勝科技。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／北京報導

一名曾任職於江蘇泰州可勝科技公司的40餘歲蔡姓台幹昨（28）日遭當地公安懸賞3萬元人民幣（約13萬元新台幣）通緝，據傳是涉及一宗重大經濟犯罪案件。涉台人士分析，目前公安正積極追查此人下落，有可能在別的地方躲著，「如果人跑到台灣，公安是會有辦法的。」

涉台人士分析，這名蔡姓台幹帶走部分公司重要文件，使得公司高層很著急，「他帶了人跑掉之後躲在哪裡還真不知道，再加上商業機密資料的內容，帶進別的公司之後躲起來，到時候就算人找到了，公司資料不交出來也沒辦法。」

▲泰州公安發布懸賞，通緝科技廠蔡姓台幹。（圖／翻攝泰州公安）

據了解，這名蔡姓台幹自今年6至8月間涉案後，彷彿人間蒸發，至今仍藏匿在某處。當地公安則認為蔡姓台幹目前尚未出境，因此昨日發布懸賞公告，公告稱，為儘快抓獲犯罪嫌疑人，對直接扭送或提供重大線索協助警方抓獲犯罪嫌疑人者，公安機關將予以3萬元人民幣（約13萬元新台幣）獎勵，並嚴格為其保密。

蔡姓台幹此前任職的可勝科技為台灣可成科技間接投資的大陸公司，主要從事合金生產、銷售與開發，為智慧型手機金屬機殼廠商。不過，可成於今年8月18日召開重大訊息記者會，宣布將處分間接投資的大陸公司可勝科技（泰州）100%股權予大陸藍思科技集團。