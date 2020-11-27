馬拉度納遺願曝光！盼遺體防腐處理　「要永遠和大家在一起」

▲球王馬拉度納的好友透露，他生前曾希望自己的遺體在死後可以被防腐，以供球迷瞻仰。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷一代球王「上帝之手」（Hand of God）馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病驟逝，但與他關係密切的記者阿雷瓦洛（Martin Arevalo）日前宣稱，馬拉度納曾在疫情封城期間告訴朋友，他希望在他死後，遺體能進行防腐處理，以供球迷們瞻看。

據路透社報導，阿雷瓦洛在接受阿根廷付費電視體育頻道TyC Sports的採訪時表示，有人曾向馬拉度納提議要為他建一座雕像，但他立即拒絕，因為他想要讓自己的遺體被防腐處理。阿雷瓦洛也向路透社透露，馬拉度納的願望是要「永遠和我們在一起」。

▲馬拉度納去世的消息讓眾多球迷難以接受，他們在他的告別式上相擁痛哭。（圖／記者葉睿涵攝）

阿雷瓦洛是少數幾個深受馬拉度納信任的記者之一。據阿根廷當地媒體報導，馬拉度納是在10月13日向眾友人透露他的想法的，當時他的律師莫拉（Matias Morla）也在場，並建議球王請一位公證人來正式確認他的「遺願」。

然而，馬拉度納的家人似乎並未打算遵從其遺願。他們即將在告別式後，讓馬拉度納葬在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區的一個墓地裡，他的父母將陪伴在他身邊。阿根廷現代史上，遺體被進行防腐處理的傳奇人物為總統庇隆（Juan Peron）和其妻子伊娃（Eva Peron）。

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