妻偷吃嬌喊：你的年羹堯真黏！凍卵替小王生「小爛爛」…老公綠爆

▲人夫看到妻子手機中的鹹濕對話，驚知妻子出軌，頓時綠雲罩頂。（示意圖／取自pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫意外看到妻子手機中LINE對話，這才知道頭頂早已綠雲罩頂，且妻子還凍卵準備要跟對方生「小爛爛」，對話中不乏鹹濕露骨的曖昧訊息，讓他決定提告求償，雖然2人否認婚外情。但法院勘驗相關事證後，不採信2人說詞，判小王及人妻應連帶賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。

判決指出，人夫與妻子為高中同班同學，2人長跑9年後結婚，孰料，婚後妻子竟然出軌已婚的小王，還不時對他冷嘲熱諷，LINE中更有不少鹹濕對話，包括「等我辦完正事就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「腳踏兩條船的工作嗎」、「誰叫你找個不愛的還生一窩，找到愛的又得生一窩」。

雖然人妻與小王否認婚外情，但法院審理時，人妻曾自打臉表明，「我凍卵是要跟小王生小孩」，且人妻也曾傳訊給小王，「你說愛我想生小爛」、「不願離開她，不想處理當年的錯誤，為何要害另一個女人也付出青春與金錢」試圖逼宮，要小王處理與正宮的婚姻問題。

人妻與小王也被小王的妻子抓包前往溫泉會館、摩鐵激戰，其中一次還遭當場查獲，2人多次藉故研習前往日本北海道、大阪、美國聖地牙哥等地，並拍下親密照片。

台中地方法院認為，人妻除了積極凍卵，並以戀人方式交往及規劃未來共同生活外，還用「小爛爛」稱呼未來計畫生育的小孩，不採信2人說詞，判人妻與小王應連帶賠償人夫15萬元。全案仍可上訴。

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