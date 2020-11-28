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總裁老公傳訊女：無法自拔騎上去！她聞小三「愉悅尖叫」大崩潰

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▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓男子背著老婆與某公司鄭姓女老闆偷偷交往，法官審結判偷吃2人需賠償40萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

曾於日本公司擔任總裁的張姓男子，背著妻子與某紅酒國際公司鄭姓女老闆大談婚外情，2人不僅連2個月相約入住高檔飯店幽會，且張男還被兒子抓包與鄭女曖昧、露骨的訊息對話。張妻得知遭老公背叛後，崩潰上法院提告求償300萬元，法官審結根據相關證據，判偷吃2人須賠償40萬元。全案仍可上訴。

張男與妻1989年12月底結婚，不料婚後30年，他卻戀上一名經營紅酒公司的鄭姓女子，且張男2018年3、4月時為了能與鄭女自在約會，還各別於台灣、日本訂了2間國際大飯店，一次是在台中入住2天1夜，另一次則是在東京入住4天3夜。

張兒同年5月在爸爸淡水住處整理公用電腦時，無意間在「下載」資料夾中驚見爸爸與鄭女的對話紀錄，進一步查看後發現，2人不僅多次談及親吻、裸體及性愛過程等事，且內容曖昧、引人遐想，嚇得趕緊將證據留存，想替媽媽爭一口氣。

法庭上，張男與鄭女皆否認偷吃，認為張兒發現的對話紀錄與真實有疑義，同時更控訴張妻所提供的訂房紀錄來源不明，內容有被竄改，一切應屬虛構變造等情節。

台北地院審理時勘驗相關事證，發現鄭女曾傳訊張男，「昨晚全裸入睡，因為想要更親近」、「我在回想那個最初的吻」、「不敢相信我們終於可以整晚擁抱在一起」等情話；且張男也大方回應，「我不需要全裸，因為仍然感受到胸口的溫暖」、「妳要知道光一個吻就能讓我全身血液沸騰」等語。

其中最後，張男甚至還與鄭女談起性交過程，「我不確定某人是否能夠承受……接著無法自拔的騎上去，某人不只愉悅地尖叫，還顫抖的像冬天的樹葉」，露骨告白讓張妻看完後更加心痛。法官憑飯店收據以及雙方對話紀錄，認定2人互動已逾越一般社會男女交往的分際，審結衡量雙方財力，判他們須賠償正宮40萬元。可上訴。

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