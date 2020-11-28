又見印尼移工同訓練所確診！指揮中心已暫緩8家仲介公司引進移工

▲指揮中心莊人祥發言人說明境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今日國內新增境外移入病例有8例為印尼移工，其中有4例來自同一訊練所，另有1例，中央流行疫情指揮中心今（28）日晚間宣布，新增暫緩「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及「PT. MITRA SINERGI SUKSES」等2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，到目前為止累計暫緩8家仲介公司，所屬移工無論有無取得簽證，即起暫緩入境。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增9例新冠肺炎境外移入病例，其中8例為印尼移工，另1例則是自美返台奔喪的本國籍人士。

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指揮中心表示，8例印尼移工當中，有4例（案641~644）於11月25日搭乘同一班機來台工作，其中3人有不適症狀，另1人無症狀但一度告知服用藥物，後來才釐清吃的是維他命C，他們在機場採檢，今日確診；由於這4人是同一訓練所，隸屬「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」仲介公司，即起暫緩該公司引進移工。

另有3例印尼籍移工（案646、647、649）11月13日搭乘同一班機來台估做，入境至集中檢疫期間都無症狀，26日期滿採檢，今日確診；這3人隸屬不同訓練所，其中1人來自「PT. MITRA SINERGI SUKSES」仲介公司，含本日新增個案在內，該公司引進移工已經有2人確診，故也於即起暫緩。

指揮中心發言人莊人祥表示，國內仲介計有186家，累計暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作；除本日新增2家外，先前已經暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA、PT. GRAHA AYUKARSA、PT. LAATANSA LINTAS及PT. PRIMA DUTA SEJATI等6家。

值得注意的是，今日境外移入還有1例印尼移工（案648），是因應前述仲介公司暫緩後回溯採檢確診。莊人祥表示，會針對印尼產業移工在11月12日至19日開始居家檢疫者，在檢疫期滿後至醫院採檢，估計有148人。

指揮中心指出，未來該8家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。