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又見印尼移工同訓練所確診！指揮中心已暫緩8家仲介公司引進移工

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▲▼指揮中心莊人祥發言人及預防醫學辦公室林詠青防疫醫師說明境外移入個案與檢附三日陰性證明相關事項。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心莊人祥發言人說明境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今日國內新增境外移入病例有8例為印尼移工，其中有4例來自同一訊練所，另有1例，中央流行疫情指揮中心今（28）日晚間宣布，新增暫緩「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及「PT. MITRA SINERGI SUKSES」等2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，到目前為止累計暫緩8家仲介公司，所屬移工無論有無取得簽證，即起暫緩入境。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增9例新冠肺炎境外移入病例，其中8例為印尼移工，另1例則是自美返台奔喪的本國籍人士。

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指揮中心表示，8例印尼移工當中，有4例（案641~644）於11月25日搭乘同一班機來台工作，其中3人有不適症狀，另1人無症狀但一度告知服用藥物，後來才釐清吃的是維他命C，他們在機場採檢，今日確診；由於這4人是同一訓練所，隸屬「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」仲介公司，即起暫緩該公司引進移工。

另有3例印尼籍移工（案646、647、649）11月13日搭乘同一班機來台估做，入境至集中檢疫期間都無症狀，26日期滿採檢，今日確診；這3人隸屬不同訓練所，其中1人來自「PT. MITRA SINERGI SUKSES」仲介公司，含本日新增個案在內，該公司引進移工已經有2人確診，故也於即起暫緩。

指揮中心發言人莊人祥表示，國內仲介計有186家，累計暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作；除本日新增2家外，先前已經暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA、PT. GRAHA AYUKARSA、PT. LAATANSA LINTAS及PT. PRIMA DUTA SEJATI等6家。

值得注意的是，今日境外移入還有1例印尼移工（案648），是因應前述仲介公司暫緩後回溯採檢確診。莊人祥表示，會針對印尼產業移工在11月12日至19日開始居家檢疫者，在檢疫期滿後至醫院採檢，估計有148人。

指揮中心指出，未來該8家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。

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