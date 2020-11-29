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2020中華全球慈善企業選拔表揚　謝春芬：募集百桌千人參與

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▲2020中華全球慈善企業選拔

▲2020中華全球慈善企業選拔，不畏疫情持續舉辦。（圖／鍾春蘭提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020第四屆中華全球慈善企業家選拔表揚大會」、即將於12月20日在桃園舉行。活動創辦人謝春芬理事長28日表示，儘管全球受到疫情波及，許多重大活動陸續停辦，但慈善公益不該被疫災影響，該活動持續舉行並預計募集百桌、千人參與，做公益也宣導反毒，期社會和諧，人民安康。

▲2020中華全球慈善企業選拔

▲謝春芬說明2020中華全球慈善企業選拔表揚活動。▼函文內政部要求正視全球華人企業慈善皇后和全球慈善皇后名稱，是否有混淆視聽？（圖／江文賓提供） ▲2020中華全球慈善企業選拔

謝春芬說，「2020第四屆中華全球慈善企業家選拔表揚大會」、由中華全球百業文創交流協會、台灣新住民人權展望協會共同主辦，將選拔出全球慈善紳士企業家、全球華人企業慈善皇后、全球百業親善大使並表揚；由於「全球華人企業慈善皇后」是中華全球百業文創交流協會註冊專用，謝春芬說，該會最近發現坊間有某協會以「全球慈善皇后」之名在外活動混淆視聽，為免大眾誤解，該會已函文給內政部請求正視。

謝春芬說明，「2020第四屆中華全球慈善企業家選拔表揚大會」於12月20日在桃園八德區盛大舉行，將席開128桌，期藉由活動抒解全球疫情所引起的情緒壓力，展現溫暖生命力，並邀請知名藝人、網紅參加，同時針對現今校園毒品泛濫，強力宣導反毒。

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