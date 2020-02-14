新住民真愛台灣選美　台南市辦決選

▲社團法人台灣新住民人權展望協會，舉辦第5屆真愛台灣選美比賽，不再限於越南配偶，歡迎其他地區的新住民，甚至台灣媽媽也共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由社團法人台灣新住民人權展望協會，舉辦第5屆真愛台灣選美比賽，這次選美比賽，不再限於越南配偶，歡迎其他地區的新住民，甚至台灣媽媽也共襄盛舉，這次選美初選在彰化市舉行，決選則移至台南市辦理。

社團法人台灣新住民人權展望協會指出，這次選美比賽命為「全球女皇文化交流饗宴暨公益活動」，「真愛台灣選美」是社團法人台灣新住民人權展望協會每年舉辦的台灣性選美盛事，這次比賽不再限以往的越南配偶，這次歡迎陸配及其他國家嫁來台灣的新住民，更歡迎台灣的媽媽也共同來參與，讓其活動來個多元文化的交流。

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這次選美是由社團法人台灣新住民人權展望協會執行長黎氏王燕主辦規劃，並獲得協會理事長張晉祥及中華全球百業文創交流協會創會理事長謝春芬全力支持。黎氏王燕表示，這次活動也邀請曾獲得選美的，黎玉宣（2019年馬來西亞選美國服冠軍）、黎慧宜（2018年台灣選美冠軍）、阮明明（2018年歐洲盃選美亞軍）、阮玉惠（2019年台灣選選美冠軍）、武玉嬌（2019年台灣選美才藝冠軍）參與盛事。

黎氏王燕表示，選美活動主要宣傳「美麗與智慧同行，內在與外在兼備」，讓台灣新住民有機會交流與表演舞台，為活動帶來了令人驚喜的高潮，拉近台灣人與新住民距離，也結合政府各級單位與民間團體力量，未來也將繼續和世界各地選美女皇合作，推出更多元的選美公益活動，也讓台灣有愛，讓愛在世界流動。

而獲得名次佳麗則要肩負起宣揚台灣之美的重責，加強推廣新住民人權發展及推廣文化、觀光、慈善等公益，具體有效的提昇台灣新住民的尊嚴，早日融入台灣，減少文化、種族、語言、法律、與日常生活的差異性，讓世界看見台灣，也讓新住民感受到台灣就是我們的家，為我們台灣社會做出最佳的貢獻，更有機會站上國際舞台綻放光芒。

這次選美活動，初選訂於3月1日下午4時在彰化市金馬路三段888號（明富宴會餐廳）舉行，歡迎在台女性新住民、第二代子女、學生與移工報名參與。決選預定5月在台南市擇地辦理。報名電話：黎氏王燕0909-629-988。