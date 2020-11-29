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「鐵道觀光交流論壇」12/2登場！三大題談挑戰創新　上網就可報名

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵推動高鐵假期，成功結合鐵道與觀光兩大商機。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部將2022年訂為「鐵道觀光旅遊年」，台灣鐵道觀光協會將於12月2日舉辦2020台灣鐵道觀光交流論壇，即日起已開放報名，論壇分為三大子題，邀集觀光局、台鐵局、高鐵公司、旅行社等各界代表性人物，共思台灣鐵道觀光的未來及發展可行性。

台灣觀光政策以「觀光立國」為發展遠景，重視永續發展、深度旅遊為觀光推展的方向，交通部將2022年訂為「鐵道觀光旅遊年」，加上旅客對旅遊精緻化、主題化的期待，鐵道觀光不只是國內旅遊的新契機，更是未來吸引國際旅客來台的誘因，成為倍受矚目的旅遊新趨勢。

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台灣鐵道觀光協會以建構鐵道觀光基礎、協助推動鐵道觀光旅遊事業為目標，鏈結台灣鐵道、觀光與在地文化，同時兼具知識共享及產業創新平台的角色。協會即將於12月2日舉辦2020台灣鐵道觀光交流論壇，以「回顧與前瞻 鐵道觀光的挑戰與創新」為主軸，邀集多位鐵道、觀光產官學界的意見領袖齊聚一堂，共思台灣鐵道觀光的未來及發展可行性。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部將2022年訂為「鐵道觀光旅遊年」。（圖／記者李宜秦攝）

論壇分三大子題，從歷史沿革、資源盤點到後續發展進行系統性討論。第一場主題「鐵道觀光發展」由台灣鐵道觀光協會常務理事周永暉為主講人、交通部主任秘書黃荷婷為主持人，與鐵道學者蘇昭旭、易遊網旅行社副總經理蕭冠群、交通大學運輸與物流管理學系教授馮正民及國家鐵道博物館籌備處主任洪致文與談。

第二場「鐵道觀光資源整合」由觀光局局長張錫聰擔任主持人、中華大學觀光學院教授蘇成田主講，和桃園大眾捷運董事長劉坤億、台灣設計研究院董事長張基義、行政院農業委員會林務局局長林華慶及新亞旅行社副總經理張雅琇與談。

▲▼台鐵藍皮解憂號觀光列車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵推出多種觀光列車遊程，深受旅客喜愛。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵鳴日號觀光列車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵鳴日號觀光列車。（圖／台鐵提供）

最後則邀請台灣鐵路管理局局長張政源主持、雄獅集團董事長王文傑主講，與台灣高鐵總經理鄭光遠、高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨、中華智慧型運輸系統協會副理事長張學孔及鐵道情報雜誌總編輯古庭維一同激盪「鐵道觀光新思維」。

台灣鐵道觀光交流論壇即日起開放線上報名，同時配合中央疫情指揮中心的疫情措施，與會貴賓及報名者皆需配戴口罩、進行體溫檢測。更多論壇議程及活動詳情請參考活動報名頁台灣鐵道觀光協會網站

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