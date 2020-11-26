最美區間車落漆！立委爆「門把破、扶手凹、椅子晃」：零件都陸製

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵投入253億元購入「最美區間車」EMU900通勤電聯車，然而不只試車出狀況，立委江永昌今日爆料，新車許多零件都是大陸製造，且車廂門把有破洞、金屬扶手焊接不實、座椅會搖晃等，直呼相當誇張。

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交通部台鐵局為汰舊換新，投入253億元採購520輛EMU900型電聯車，被外界譽為「最美區間車」，首批20輛、2組列車於上月24日交車，3日首度試車卻傳故障，3組車集電弓破裂變形。經台鐵局確認，發現是南韓廠商將汽缸壓力設定過高，導致集電弓破裂。

立委江永昌今日爆料，台鐵當時採購區間車時，有向南韓廠商要求，希望少用大陸製造的零件，然而交車後發現，新車仍有多數零組件是由大陸製造，他表示，大陸製造的零件良莠不齊，有民眾發現新車有許多問題。

▲江永昌爆料，最美區間車問題連連，扶手焊接不實，連豐原的「豐」字都寫錯。（圖／江永昌提供）

江永昌指出，根據民眾拍到的照片可見，最美區間車有車廂門把有破洞、車廂內金屬扶手焊接不實、座椅容易搖晃等品質低劣的情形，他表示，根據台鐵新車的報告書顯示，許多零件不是韓國製造，而是大陸製造，包括破洞的門板等。

交通部常務次長表示，將要求台鐵從嚴把關，台鐵試車有規定程序，但並不代表認同這種報告，台鐵局則表示，車輛尚未驗收結束，會繼續把關品質問題。