陳柏惟向台中鄉親稱「沒讓他們摔到地上」：扭曲事實真的很可惜

▲陳柏惟與鄭天財起衝突後。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

基進黨立委陳柏惟27日於立院議場內把國民黨立委鄭天財摔倒在地後，遭其他藍營立委圍攻架走，不過他受訪時則澄清本來只是想推開，不知道推那麼大力，引發熱議。事隔幾小時，陳柏惟透露收到台中鄉親的關心，並回應對方，「沒讓他們摔到地上」。另外，陳柏惟也批評，「中國黨製造的垃圾還不准台灣人清，這就是今天的心得」。

國民黨團27日在立院議場丟、撒豬內臟，抗議行政院長蘇貞昌上台施政報告，引爆藍綠推擠，而四散的豬肝、豬心、豬腸以及生肉汁液，造成議場環境髒亂，飄散腥味。

當時畫面捕捉到，陳柏惟蹲地拿藍色桶子撿拾紅毯上的豬內臟，不料桶子卻遭鄭天財推倒，接著陳柏惟對鄭天財使出一記類似柔道「朽木倒」的摔技，將他摔倒在地。國民黨立委見狀後，立刻上前圍攻陳柏惟，林為洲還架住陳柏惟脖子，將其帶離。

▲畫面捕捉到，陳柏惟把鄭天財摔倒在地。（圖／記者宋良義攝）

陳柏惟與鄭天財的衝突成媒體焦點，網友也議論紛紛。陳柏惟深夜在臉書發文表示，「謝謝大家的關心，一切安好」，回到台中後他持續在地方跑行程，鄉親還問他，「怎麼都沒有缺半角」，而他只回應，「我有保護自己、沒讓他們摔倒在地上，我也保證我絕對沒有出拳，我還是那個眼見為憑的我，有些新聞標題聳動可以理解，但扭曲事實真的很可惜」。

陳柏惟也批評，他始終想的是讓政治盡量正常，不要說一套做一套，沒人會在自己的公司潑豬的內臟，這一潑，潑在台灣人民頭上。中國黨製造的垃圾還不准台灣人清，這就是今天的心得。

另外，對於摔倒鄭天財的原因，陳柏惟事後受訪時解釋，「我本只是想推開而已，不知道推那麼大力」，當時他想把藍色桶子扶回來，但鄭天財抓住他的左手，因此就順著從胸口把鄭天財推開。而推開之後，如果真的要打的話，他大可以追打、四處揮拳，但他從頭到尾都沒有出拳的動作。

他透露不會主動驗傷，也不認為被圍毆，但還是要譴責議事沒辦法進行，若國民黨認為這麼做對國家比較好，「我覺得滿遺憾」。

▼陳柏惟27日與鄭天財起衝突後，深夜於臉書發文透露心情。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

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