荷蘭美聲歌手馬丁受邀再訪台南　黃偉哲：溫暖歌聲將再度撫慰人心

▲受到廣大台南市民喜愛的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯，在市長黃偉哲盛情邀約下，已在日前偕同夫人再度來到台南，將以歌聲溫暖人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在去年台南耶誕跨年活動中演唱著名歌曲「You Raise Me Up」而受到廣大市民喜愛的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens），在市長黃偉哲盛情邀約下，已在日前偕同夫人再度來到台南，目前正依照我國防疫規定進行居家檢疫，待完成所有檢疫程序後，就會跟市民朋友再次相見歡。

黃偉哲市長表示，馬丁所演唱的「You Raise Me Up」富含情感、激勵人心，因為疫情的衝擊，2020年對許多人而言是很艱辛的一年，期待透過馬丁的歌聲再次撫慰市民朋友過去一年的辛勞，同時為我們注入力量來迎接嶄新的2021年。而馬丁也表示，他相當開心能夠再度來到台南，這裡的熱情溫暖的風土人情，讓他印象深刻。

為了祝福馬丁順利平安渡過居家檢疫期，黃偉哲市長特地指示要在符合防疫安全的前提下，讓馬丁也能品嚐到台南的特產美食，除了在馬丁下榻的防疫旅館先準備好盛產的青皮椪柑跟親筆信函，作為迎賓驚喜外，更在接下來幾天預備了多元化的台南特產，希望馬丁在居家檢疫期間，不只能享受台南美食，更能真切感受到台南人的滿滿熱情與祝福。

11月25日黃偉哲市長率先公布馬丁將在12月18日晚間參與國家交響樂團在安平億載金城的「爵士樂無限」活動以外，其他馬丁將現身的活動時間跟場次資訊，將會陸續公開，黃偉哲市長也請市民朋友一同耐心等待，並密切關注活動公告資訊，不要錯過一飽耳福的機會！



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