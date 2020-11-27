卡神PO文南農中心是大陸網軍金主　被控妨害名譽二度不起訴

▲卡神楊蕙如帶風向指控陸網軍資金來自「南農中心」被控妨害名譽二度不起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

卡神楊蕙如於去年4月遭南農中心指控她在ptt上，質疑南農提供金錢讓大陸網軍蒐購臉書粉專，涉嫌妨害名譽，但檢警調查，雖然該篇文章確實是從楊女住處的網路登錄帳號發文，但全文主要在質疑韓國瑜、王金平以，並未妨害南農中心名譽，8月時予以處分不起訴；南農中心再議，北檢二度調查且傳喚楊蕙如，今仍將她不起訴處分。

去年4月間，「ken4645(陌生人)」在ptt爆卦「中國網軍買粉專是否與王金平/韓國瑜有關？」，指出許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，而且真的收到錢，「ken4645(陌生人)」質疑，「怎麼這麼剛好？」「買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？」「檢調還在睡覺嗎？」「應該查報買粉專的金流，跟韓國瑜、王金平有沒有關係？」

▼網友ken4645（陌生人）爆卦，秀出南農中心帳號紀錄，被質疑是大陸收購台灣粉專。（資料照／翻攝自ptt）

貼文一出引發許多網友熱烈討論，南農中心提告，檢警根據「ken4645（陌生人）」IP查出是從楊蕙如住處的網路登入帳號，但檢察官認為，這篇po文內容主要是在批「檢調還在睡覺嗎？」質疑金流和「韓國瑜」、「王金平」的關聯，沒有針對南農中心的負面評價，並無妨害南農中心的犯意，8月時以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

檢警查出，發文者的IP雖然不是楊蕙如，但這個IP是被人放在網路上兜售，而實際使用IP者就是楊蕙如。檢方認為楊沒有針對南農中心的負面評價，並無妨害南農中心的犯意，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。但南農中心聲請再議獲高檢署發回續查，檢方認為因為有網友買賣粉專收到這樣的帳戶顯示資訊，楊蕙如以為真的有這樣的情形，才會發文質疑，所以難認定她有詆毀犯意，因此二度以罪嫌不足不起訴楊蕙如。

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