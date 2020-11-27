認罪了！龍巖創辦人妻侵占善款血拚精品　2100萬用行李箱裝全吐回

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

龍巖集團創辦人李世聰遭控涉嫌從2013年到2019年間，透過「福澤慈善基金會」，每年挪用300萬元作為個人貸款、健保費、信用卡費以及購買精品私用。台北地檢署26日指揮市調處搜索8個點，並約談劉萍等人。複訊後劉萍認罪，並答應繳交犯罪所得2100萬元，檢察官諭令100萬元交保。

26日晚間8時許劉萍被移送北檢時，見大批媒體一度低頭躲鏡頭看起來相當驚恐且毫無雍容華貴感；李世聰因身體不適告假，檢調將擇日傳喚約談。檢方複訊後，劉萍低落的坦承犯行，但強調老公真的不知道她是怎麼運用這些錢，也願意將2100萬元全數返還。她也在複訊後立刻聯繫友人帶著一卡行李箱裝著2100萬現金到北檢繳回，檢方也諭令劉萍100萬元交保。

▼龍巖創辦人之妻劉萍100萬元交保，行李箱裝滿2100萬現金全數繳回。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢調查出，李世聰與劉萍從2013年到2015年間，以公益捐贈名義，多次把龍巖公司款項撥到李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再陸續流入劉萍創辦的福澤慈善基金會，每年度挪用300萬元，幫劉萍繳納個人信用卡費、貸款本息，或購買精品。

2016年到2019年間，李世聰再以龍巖基金會運作需要為由，出售基金會持有的龍巖公司股票，並將部分所得款項，以公益捐贈名義轉入福澤基金會，同樣是以每年度300萬元的額度，挪作劉萍繳稅、健保、電話費等各人支出，總計7年挪用2100萬元。

・一件只要133元超划算

・穿上立刻視覺效果瘦3公斤

・上班、約會、運動都可穿

撩上正妹喜換Line...到家裡「坐大腿摸摸」 他挨告噴2萬求放生

涉炒康友股 5人到案說明 立委吳怡玎父親大喊：我是被害者啦！

台男花錢相親「只求處女」...洞房驚見妊娠紋 怒告婚友社！