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併校暖身！陽明交大合辦醫療藝術展《日常白》　日治助產包吸睛

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▲國立交通、陽明大學攜手在新竹鐵道藝術村推出醫療藝術展。（圖／新竹市政府提供）

▲國立交通、陽明大學攜手在新竹鐵道藝術村推出醫療藝術展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國立交通、陽明大學即（10）日起至29日，攜手在新竹鐵道藝術村推出《日常白 White Design Punk》醫療藝術展，為明年併校拉開序幕，展品包括日治時期助產包、古董級兒童手術台、3D列印護具及聽障音樂等。市長林智堅出席開幕典禮時說，這是另類的「超前部署」，透過藝術結合兩校的醫療與科技專業，並深入鄰里社區，誠摯邀請市民朋友一起來看展！

林智堅首先感謝交大長期在教育學術上的協助，本次與陽明合辦的展覽結合醫療、科技、人文多重元素，是十分有趣的題目，更期待明年合併後「1+1>2」，為台灣人才培育工作帶來更大的突破。

林智堅表示，新竹市有四大驕傲，努力的居民、前瞻規劃的科學園區、豐富的古蹟群、以及在小城中林立的五所大學，藉由今年的展覽與明年的併校，也將讓大家看到城市的底蘊。同時感謝智邦基金會投入規劃鐵道藝術村展覽空間、文化局積極爭取經費，歡迎民眾一起來逛展，見證兩校合作的起點。

文化局表示，市府與交大長期合作，曾共同為全國中小學教師舉辦美感教育工作坊、合力推動日本海軍「六燃」廠保溫計畫，這次最開心的是，結合兩校展覽、與市府正在推動的美術館營運升級計劃「新銳策展人才培育實踐」項目，藉此培育更多出色年輕策展人。

文化局表示，這個為期三年的計畫，是以發展「新竹‧城市美術館」為目標，串聯新竹市美術館、新竹241藝術空間、新竹鐵道藝術村、文化局藝廊四個藝術空間，梳理在地美術史並辦理相關展覽或跨館舍活動。這次展覽就是由美術館營運升級計畫主持人張馨之在交大開設的課程為基底，以「白色設計發展計畫」現階段成果作為策展素材。學生也實際組織了策展團隊，參與一檔展覽策劃從無到有的過程。

文化局表示，《日常白White Design Punk—醫療、科技與人文的多重共構》包含「醫療典藏」、「健康空間」、「數位安康」、「生物藝術」、「藝術治療」五個不同主題，期待民眾看展之後，對當代醫療的相關議題不再有距離感，對往後世代醫療發展有更寬廣的想像。

文化局表示，「醫療典藏」展出日治時期助產士助產包、古董級嬰兒急救處理台，帶領大家走過台灣百年生產史；「健康空間」透過虛擬的窗戶和網路技術，控制照明，讓使用者在理想的光環境中活動；在「數位安康」展區，可看到科技與設計結合，設計出比傳統技術更輕且防水的3D列印護具、或聽障者也能感受到的音樂節奏；「生物藝術」區則探討反思生物藝術議題；「藝術治療」區觀察科技介入醫療的現狀與未來發展。

文化局表示，除了展覽外，將於11月14日(六)、11月15日(日)及11月22日(日)舉辦三場論壇及兩場工作坊，邀請众社企創辦人林崇偉、臺北市立大學藝術治療學程吳明富、台北護理健康大學護理系謝佳容教授、陽明大學科技與社會研究所林宜平、千葉大學設計科學院蔡敦仁博士及交通大學應用藝術、建築研究所李建佑、張馨之、侯君昊、曾聖凱教授等不同領域的相關人士對談。論壇及兩場工作坊活動免費，歡迎有興趣的民眾至「日常白，White Design Punk」粉絲專頁報名參加。

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